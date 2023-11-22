Беременных берут за сердце

Социальный комитет законодательного собрания Нижегородской области одобрил инициативу регионального минздрава и губернатора Глеба Никитина внести изменения в федеральный закон, чтобы запретить частным клиникам и медучреждениям госкорпораций делать аборты. Одновременно на региональном уровне чиновники хотят принять областной закон, который сделает обязательной для беременной, которая хочет сделать аборт, процедуру УЗИ с демонстрацией сердцебиения плода, консультацию с психологом и священниками. Также чиновники намерены ввести штрафы за склонение к аборту. Однако депутаты так и не смогли разобрать, кого и как будут штрафовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородский минздрав считает, что должен помочь беременной принять единственно верное решение — не делать аборт

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородский минздрав считает, что должен помочь беременной принять единственно верное решение — не делать аборт

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания Нижегородской области по социальным вопросам в среду рассмотрел предложенные минздравом региона поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Инициатива призвана запретить аборты в частных медицинских клиниках и повысить рождаемость, рассказала депутатам министр Галина Михайлова. «Каждый рожденный ребенок особенно ценен и важен для семьи и общества, и рассматривать аборт как примитивную обычную медицинскую процедуру нельзя. Прерывание беременности должно проводиться в медицинских организациях стационарного типа для предупреждения возможных критических осложнений. Не все частные клиники соблюдают “неделю тишины”, консультируют женщин с психологом и юристом, рассказывают о мерах социальной поддержки семьи, а также могут оказать реанимационную и оперативную помощь»,— пояснила министр.

Вице-спикер законодательного собрания Ольга Щетинина разъяснила коллегам, что минздрав не выступает за полный запрет абортов — решение остается за женщиной.

«Мы говорим о том, что должны соблюдаться все необходимые регламенты, включая УЗИ и консультации, которые частные клиники обеспечить в полной мере не могут. Более того, к сожалению, есть факты, когда аборт делают в день обращения»,— рассказала госпожа Щетинина.

При этом из проекта закона исключили предложение сократить срок прерывания беременности с 12 до восьми недель.

В то же время нижегородский минздрав предлагает принять областной закон «О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности на территории Нижегородской области», призванный, по словам Галины Михайловой, «забюрократизировать» прерывание беременности. Аборт станет возможным только после обязательного УЗИ с демонстрацией беременной сердцебиения плода, последующих консультаций с психологом, юристами, соцработниками и священниками, следует из проекта закона. Врачей обяжут информировать женщин о последствиях прерывания беременности. Кроме того, минздрав предлагает ввести административную ответственность за склонение к абортам.

Галина Михайлова пояснила, что сейчас в репродуктивный возраст вступают люди, рожденные в период спада рождаемости, кроме того, они откладывают рождение детей, пока не получат высшее образование и не найдут работу. В среднем первенцы появляются у родителей в 31 год, указала министр. Все это заставляет власти усилить профилактику абортов.

Депутатам пока неясно, как будут работать инициативы минздрава, если их примут. Советник губернатора Дмитрий Бедняков обратил внимание на то, что финансирование абортов в частных медцентрах регулируется не законом об основах охраны здоровья граждан, а нормативными актами о фонде Обязательного медицинского страхования. Кроме того, минздрав не просчитал затраты областного бюджета на профилактику абортов, и поэтому проект закона необходимо доработать. Дмитрий Бедняков добавил, что закон вторгается «в очень чувствительную и уязвимую сферу» и затрагивает этику, мораль и человеческие отношения, и необходимо предусмотреть гарантии для врачей, которые могут уговаривать беременных сделать аборт, чтобы сохранить жизнь женщины.

Депутат Роман Кабешев отметил, что для роста рождаемости в первую очередь необходимо обеспечить семьям достойные социально-экономические условия.

Он удивился, что разговоры о профилактике абортов заксобрание, правительство и духовенство ведут уже не первый год, но узаконить эти меры решили только сейчас.

Депутаты опасаются, что запрет на аборты в частных клиниках может повлечь рост «подпольных» абортов. Также им не ясно, как и кого будут наказывать за склонение к прерыванию беременности. Депутат Алексей Антонов подчеркнул, что демонстрация сердцебиения плода и другие процедуры погрузят женщину, которая и без того оказалась в сложной ситуации выбора, в состояние еще большего стресса. «Например, жена с мужем вечером на кухне обсудили и приняли решение об аборте. Получается, муж склоняет жену или нет?» — поинтересовался депутат.

Депутаты-врачи инициативы минздрава поддержали. Саломон Апоян назвал искусственное прерывание беременности убийством и заявил, что в бедных регионах рождаемость выше, и связывать ее с социально-экономическими факторами нельзя. А хирург Кстовской центральной районной больницы Александр Цопов, вернувшийся с заседания круглого стола в Госдуме на тему абортов, отметил, что в сложной демографической ситуации государство берет на себя монопольное право «взвешенно, грамотно помогать женщине и всей семье принять единственно верное решение».

Депутаты одобрили инициативы в первом чтении, несколько парламентариев воздержались.

Председатель Ассоциации нижегородских частных медицинских центров Алексей Душкин, отвечая на вопрос «Ъ-Приволжье», высказался против запрета какого-либо вида медицинской помощи в медицинских учреждениях только по принципу организационной формы. Он отметил, что все врачи имеют одинаковую квалификацию и разделять их работу таким образом нельзя. В то же время Алексей Душкин выступает за демонстрацию сердцебиения плода на УЗИ и считает, что врачи частных клиник могут информировать об обращении женщины в частную клинику специалистов Нижегородского областного центра охраны здоровья семьи и репродукции, его сотрудники свяжутся с пациенткой и «помогут принять правильное решение».

Роман Рыскаль