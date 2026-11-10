«Бокс стал уделом тех, кто не прошел отбор в NFL и NBA»
Владимир Осипов — об утере США лидирующих позиций в мире
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Было время, американских боксеров супертяжелого веса знал весь мир: Мохаммед Али, Майк Тайсон, Эвандер Холифилд. Всю вторую половину XX века супертяжелый вес говорил с американским акцентом. Суперзвездный боец обязательно появлялся в каждом поколении. Это была витрина нации. Про истории, как бедный парень прокладывает себе кулаками путь наверх, снимали фильмы. Вспомните «Рокки» с Сильвестром Сталлоне.
Но в современном мире все иначе. В топ-15 лучших боксеров-тяжеловесов мира сейчас нет ни одного американца. Спортивные издания в США не раз поднимали эту тему. Докопаться до причин оказалось несложно. Один из тренеров по подготовке боксеров-профессионалов Эмануэль Стюарт говорил, что современные Али и Форманы играют в американский футбол и баскетбол на площадках NBA. В этих видах деньги приходят быстрее, а мозг чаще остается целым. Так что в США бокс стал уделом тех, кто не прошел отбор в NFL и NBA.
Есть еще один важный нюанс: раньше бокс в Америке был бесплатным зрелищем. По крайней мере, телевидение транслировало ключевые поединки безвозмездно. Сейчас, когда за репортаж боя на кабельном канале нужно заплатить $80, ребята из гетто предпочитают баскетбол. Он либо дешевле, либо вообще бесплатный. Так мечты забивать сверху вытеснили из сознания будущих поколений желание выходить на ринг.
Кстати, последний американский чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер, который брал титул в начале двадцатых годов уже XXI века, мечтал в юности о карьере игрока в американский футбол. А в ближайшие годы боксеров супертяжелого веса из США, которые могли бы претендовать на чемпионский титул, просто нет. И судя по тенденции, они вряд ли появятся.