Но в современном мире все иначе. В топ-15 лучших боксеров-тяжеловесов мира сейчас нет ни одного американца. Спортивные издания в США не раз поднимали эту тему. Докопаться до причин оказалось несложно. Один из тренеров по подготовке боксеров-профессионалов Эмануэль Стюарт говорил, что современные Али и Форманы играют в американский футбол и баскетбол на площадках NBA. В этих видах деньги приходят быстрее, а мозг чаще остается целым. Так что в США бокс стал уделом тех, кто не прошел отбор в NFL и NBA.