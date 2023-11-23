Россельхознадзор планирует аудит иностранных винодельческих предприятий

Россельхознадзор ведет переговоры с несколькими странами, чтобы начать аудит винодельческих предприятий и оценить технологию производства зарубежных напитков, поставляемых в Россию. В таком случае планируется заключать меморандумы между ведомствами в области виноделия заинтересованных стран. Об этом сообщили «Известиям» в Минсельхозе и Россельхознадзоре.

Так, переговоры уже ведут с Арменией, Молдавией и Сербией. Всего российская сторона направила запрос на аудит в 21 страну, на которые приходится 90% импорта. Какие этапы производства будут оценивать, в Россельхознадзоре не сообщили. Для начала Минсельхоз должен «утвердить технологические правила производства» винодельческой продукции.

По данным Федеральной таможенной службы за январь—октябрь 2023 года, в топ-5 зарубежных поставщиков вина вошли Италия, Грузия, Испания, Франция и Португалия.

В августе правительство России повысило пошлину на импорт вина из недружественных стран с 12,5% до 20%. По данным «Ъ», в связи с этим в последний месяц лета ввоз вина снизился почти на 30% год к году. Предполагалось, что повышенная пошлина будет действовать до конца 2023 года, однако, по словам близкого к правительству собеседника «Ъ», период увеличенных сборов с иностранных вин будет продлен.

Подробнее — в материале «Ъ» «Насыщенное пошлиновкусие».

Лусине Баласян