2 процента составил рост цен производителей в октябре по сравнению с сентябрем, сообщил Росстат. Несмотря на то что за месяц темпы прироста отпускных цен предприятий замедлились более чем вдвое, этот результат оказался заметно выше ожиданий аналитиков, опрошенных «Интерфаксом» (они прогнозировали рост на 1,3%). За январь—октябрь цены промышленных производителей выросли на 23,1%, год назад они снизились на 2,1%. По данным ЦБ, в ноябре ценовые ожидания предприятий снизились после роста в предыдущие четыре месяца, но при этом остаются выше средних значений третьего квартала этого года и значительно превышают значения 2017–2019 годов, когда уровень инфляции был вблизи целевого.