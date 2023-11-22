Суд Украины приговорил депутата Госдумы от Татарстана к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине заочно приговорил 52 депутатов Госдумы России к 15 годам лишения свободы. В их числе оказался депутат от Татарстана, член фракции КПРФ Артем Прокофьев.

Парламентариев признали виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК), сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Артем Прокофьев назвал решение украинского суда «шизофренией». «Они сперва запретили мне въезд на территорию Украины, а теперь оказывается ждали меня там на процессе и даже осудили»,— заявил депутат «Ъ-Казань». Парламентарий отметил, что его прадедушка «погиб в боях с нацистами на Донбассе во время Великой Отечественной войны».

«А теперь наследники нацистов угрожают мне из Киева. Мы продолжим работу по защите населения пострадавшего от этих кровавых временщиков засевших в Киеве»,— заявил господин Прокофьев.

По данным СБУ, депутаты помогли президенту России Владимиру Путину начать военную операцию на территории Украины: 15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к президенту с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, а 22 февраля проголосовали за ратификацию договора между РФ и республиками. Обвинительные акты в отношении еще 23 депутатов Госдумы направлены в суд.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"