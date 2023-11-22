Главные новости за 22 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Ночью за четыре часа в Анапе выпала месячная норма осадков. В городе прошел залповый ливень с градом. Кроме того, после удара стихии оказался подтоплен центральный пляж и несколько улиц.

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал инициативу частных клиник республики отказаться от абортов. Он отметил, что решение медучреждения приняли без участия органов власти, и подчеркнул, что запрещать проведение таких процедур в регионе не планируется.

В Краснодаре для строительства автомобильной дороги между поселками Лорис и Пригородный изымут 18 земельных участков общей площадью 560 га.

Поезд №354 Пермь — Адлер попал в железнодорожную аварию в Ульяновской области. Состав столкнулся со стоящим маневровым тепловозом. К медикам обратились 25 пассажиров поезда.

В Анапе умер начальник санатория «Юность» МВД России Александр Богославский. По предварительной версии, господин Богославский ушел из жизни самостоятельно.

Жителей Кубани предупреждают о сильном налипании снега на проводах и деревьях. Снегопады прогнозируют в Краснодаре и по краю, исключая Черноморское побережье.

В Краснодарском крае к отопительному сезону оказались не готовы 15 городов и районов. По сравнению с прошлым годом готовность органов местного самоуправления в регионе снизилась на 5%.

В Краснодаре на выставке «ЮгАгро 2023» презентовали первый печатный номер издания «Бизнес-Журнал. Юг». Специфика издания — экономическая среда южных регионов РФ.

Движение по всем полосам нового Яблоновского моста в Краснодаре планируется запустить 20 декабря 2023 года. По нему вновь начнут ездить автобусы.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении бывшего вице-губернатора Кубани Николая Долуды от поста атамана Всероссийского казачьего общества.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон заявил, что начал получать угрозы после переезда из Псковской области в Крым.

На Кубани не планируют вводить запрет на работу иностранцев в сфере транспорта — подобные меры начали внедрять Магаданской, Калужской, Тюменской и Челябинской областях.

С начала года в Краснодаре жители и туристы воспользовались электросамокатами около 5 млн раз. Ежедневно на них ездят около 5 тыс. человек.

В Сочи поставят 51 автобус большого класса Volgabus, работающих на природном газе. Стоимость поставок составит более 1,7 млрд руб.

Краснодарский край занял второе место среди регионов РФ по вводу жилья. Кубань уступила только Подмосковью.

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