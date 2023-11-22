Сочи получит 51 автобус большого класса Volgabus на природном газе

В Сочи поставят 51 автобус большого класса Volgabus на природном газе. Поставки организует АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Автобусы будут поставляться в рамках договора финансовой аренды, который заключили МУП «Сочиавтотранс» и АО «ГТЛК». Стоимость соглашения превышает 1,7 млрд руб.

Первые 25 машин город получит в декабре текущего года, остальные — в феврале следующего. Автобусы могут вместить 103 человека каждый, год их выпуска — не ранее 2023-го, они должны иметь системы климат-контроля и безналичной оплаты проезда, а также как минимум восемь USB-розеток и Wi-Fi оборудование. Первая партия автобусов должна будет поступить на маршрут №555, вторая — на маршруты №7 и №87.

Администрация курорта планирует до 2030 года перевести весь муниципальный транспорт на метан. В ближайшие годы город планирует купить около 500 экологичных автобусов.

Вячеслав Рыжков

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