В Анапе после залпового ливня затопило центральный пляж

В Анапе после удара стихии оказался подтоплен центральный пляж. Вода также остается на нескольких улицах. Видео с последствиями залпового ливня публикует фотограф Юрий Озаровский в своем Telegram-канале.

Центральный пляж курорта оказался полностью затоплен. Вода подобралась к кафе на набережной.

Вода также подошла к домам, расположенным на улицах Морская и Виноградная. Сложности с передвижением наблюдаются на проезжей части Пионерского района.

Утром 22 ноября в мэрии Анапы сообщили, что в городе за четыре часа выпала месячная норма осадков. Отмечалось, что вода не успевает уходить и скапливается в низинных участках.

Татьяна Ручкина

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