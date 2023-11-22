В Краснодаре презентовали первый печатный номер «Бизнес-Журнал. Юг»

В Краснодаре на выставке «ЮгАгро 2023» презентовали первый печатный номер издания «Бизнес-Журнал. Юг».

Специфика издания — экономическая среда южных регионов РФ. Выпуск посвящен теме аграрной промышленности. Спецпроект распространяется на территории регионов юга России, включая ЮФО и СКФО.

«В перспективе планируем делать такие тематические номера и по другим отраслям экономики: Медицина Юга России, Архитектура, строительство и инфраструктура Юга России, Туризм и отдых Юга России»,— отметил главный редактор издания Андрей Пугачев.

Помимо печати, издание публикует материалы на сайте и в социальных сетях. Каждая отрасль будет представлена через описание работающих в ней компаний.

Анастасия Донскова

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