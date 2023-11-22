В Краснодаре с начала года электросамокатами воспользовались около 5 млн раз

С начала года в Краснодаре жители и туристы воспользовались электросамокатами около 5 млн раз. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Ежедневно электросамокатами в Краснодаре пользуются около 5 тыс. человек. Всего в городе работают четыре кикшеринговые компании с общим парком около 6 тыс. единиц.

Во многих городах России на днях закончился сезон электросамокатов. За счет практически полного отсутствия снега в Краснодаре разрешено кататься на таком транспорте круглый год. Средства индивидуальной мобильности (СИМ) также позволяют жителям столицы Кубани экономить время в дороге и не стоять в пробках.

При этом только за первое полугодие 2023 года количество ДТП с участием электросамокатов и других СИМ в городе выросло на 4%, до 23. В связи с этим власти намерены наладить взаимодействие с кикшеринговыми компаниями и «продумать до мельчайших деталей модернизацию этого вида передвижения».

Татьяна Ручкина

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