В Краснодаре под строительство дороги изымут 18 земельных участков

В Краснодаре для строительства автомобильной дороги между поселками Лорис и Пригородный изымут 18 земельных участков. Соответствующий приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края опубликован на портале администрации города.

Приказ вступил в силу 8 ноября. Согласно документу, собственникам земель направили копии документа в 10-дневный срок. В общей сложности изъятию подлежат земли общей площадью свыше 560 га.

Министерство также поручило отделу подготовки территорий к строительству управления контрактной службы рассчитать объем компенсаций собственникам земель за изъятие участков под государственные нужды.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram