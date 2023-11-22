В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по снегу

Жителей Кубани предупреждают о сильном налипании снега на проводах и деревьях. Снегопады прогнозируют в Краснодаре и по краю, исключая Черноморское побережье, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Экстренное предупреждение будет действовать до конца дня 22 ноября и в течение дня 23 ноября. В эти дни также возможны сильные гололедно-изморозевые отложения.

Ранее сообщалось, что 15 городов и районов Кубани не готовы к зиме. Среди них — Горячий Ключ, Геленджик, Новороссийск.

Вячеслав Рыжков

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