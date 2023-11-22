Власти Крыма не планируют запрещать проведение абортов

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал инициативу частных клиник республики отказаться от абортов. В своем Telegram-канале он отметил, что решение медучреждения приняли без участия органов власти, и подчеркнул, что запрещать проведение таких процедур в регионе не планируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Моя личная позиция: если нет каких-то серьезных противопоказаний, то делать аборт необходимости нет. В свою очередь, запрещать проведение абортов и каким-либо образом ограничивать личные свободы мы не собираемся»,— отметил Сергей Аксенов.

По его словам, необходимо формировать общественную позицию, вести работу с врачами и с пациентами, а также показывать соответствующую социальную рекламу. При этом господин Аксенов подчеркнул, что в каждом случае нужен индивидуальный подход.

В начале ноября частные клиники Крыма добровольно отказались от абортов. Решение должно помочь приостановить ухудшение демографической ситуации. Министр здравоохранения республики Константин Скорупский считает, что за счет введенного запрета женщины будут принимать более обдуманное решение по сохранению или прерыванию беременности.

Через неделю Симферопольская и Крымская епархия, а также члены комиссии Общественной палаты (ОП) Крыма предложили ввести административное наказание за склонение женщин к аборту.

Татьяна Ручкина

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