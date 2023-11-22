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В Анапе за четыре часа выпала месячная норма осадков

Ночью за четыре часа в Анапе выпала месячная норма осадков. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в городе прошел залповый ливень с градом.

Фото: мэрия Анапы

Фото: мэрия Анапы

Власти отмечают, что вода не успевает уходить и скапливается в низинных участках. По городу и сельским округам работают мониторинговые группы управления гражданской обороны и защиты населения.

В ведомстве просят водителей по возможности воздержаться от поездок на личных машинах. По прогнозам синоптиков, осадки в городе будут продолжаться в течение всего дня.

В мэрии уточнили, что к 08:40 дождь в Анапе прекратился. Однако по городу продолжает действовать экстренное предупреждение.

Татьяна Ручкина

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