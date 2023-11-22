Кубань заняла второе место в стране по вводу жилья

Краснодарский край занял второе место среди регионов РФ по вводу жилья. Кубань уступила только Подмосковью, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Руководитель регионального департамента строительства Игорь Федосов отметил, что строительный комплекс является одним из локомотивов экономики края и обеспечивает серьезные налоговые поступления в доходную часть бюджета. Параллельно с домами при этом строятся социальные объекты.

За 10 месяцев текущего года в крае сдали больше 5,8 млн кв. м жилья. Почти половина — больше 2,3 млн кв. м — многоквартирные дома. Сдано также более 3,4 млн кв. м индивидуальных домов.

Строительные компании с января по октябрь перечислили в бюджет региона 15,7 млрд руб. налогов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 124%.

Вячеслав Рыжков

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