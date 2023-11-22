Путин освободил от должности атамана ВКО экс-замгубернатора Кубани Долуду

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении бывшего вице-губернатора Кубани Николая Долуды от поста атамана Всероссийского казачьего общества. Соответствующий документ размещен на портале опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Сизова Фото: Ирина Сизова

Другим указом господин Путин назначил на должность атамана ВКО Виталия Кузнецова.

Николай Долуда родился в 1952 году в Харьковской области. Окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище в 1976 году. Пост замгубернатора Кубани господин Долуда занимал с 2006 по 2020 годы. В 2007 году стал атаманом Кубанского казачьего войска. Должность атамана ВКО получил в 2019 году.

Анастасия Донскова

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