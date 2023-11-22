В Ульяновской области поезд Пермь — Адлер столкнулся с тепловозом

Поезд №354 Пермь — Адлер попал в железнодорожную аварию в Ульяновской области. Состав столкнулся со стоящим маневровым тепловозом, сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Авария произошла в 14:49 на станции Бряндино. Машинист поезда успел начать экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Состав с рельс при этом не сошел. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

К медикам обратились 25 пассажиров поезда, в том числе ребенок. У пострадавших ушибы, им оказывают помощь.

Вячеслав Рыжков

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