В Анапе умер задержанный начальник санатория МВД «Юность» Александр Богославский

В Анапе умер начальник санатория «Юность» МВД России Александр Богославский. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

Как сообщает издание, тело 64-летнего погибшего было обнаружено во дворе его дома в Анапе. По предварительной версии, господин Богославский ушел из жизни самостоятельно.

«По словам близких, подполковник Богославский ранее не высказывал намерений самоубийства, мотив его поступка устанавливается»,— говорится в сообщении.

В ноябре текущего года Александра Богославского задержали в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. Как считает следствие, глава санатория составил 110 фиктивных договоров о найме сотрудников в период с 2019 по 2022 год. Анапский городской суд заключил фигуранта под стражу, однако защите удалось добиться изменения меры пресечения на домашний арест.

Анастасия Донскова

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