На Кубани не планируют вводить запрет на работу иностранцев в сфере транспорта

22 ноября власти Магаданской области ввели запрет на работу иностранцев в сфере транспорта. Подобные ограничения действуют в Калужской и Тюменской областях, а с 2024 года вступят в силу в Челябинской. В Краснодарском крае пока не собираются вводить запрет, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» объяснила, что такие законы в регионах России нацелены на защиту трудящихся россиян. По ее мнению, ограничения на работу приезжих в такси и автобусах вводятся из-за низкого уровня знания русского языка, незнания схем движения общественного транспорта и некачественного обслуживания пассажиров.

В октябре депутаты во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий иностранцам работать в школах, медучреждениях, такси и грузоперевозках. Авторы документа отмечают, что растет число смертельных ДТП с участием мигрантов. Поэтому предлагается запретить привлекать иностранцев к соцсферам, «в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы», сказано в пояснительной записке.

Татьяна Ручкина

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