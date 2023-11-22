Минтранс Кубани назвал дату полного открытия нового Яблоновского моста

Движение по всем полосам нового Яблоновского моста в Краснодаре планируется запустить 20 декабря 2023 года. Об этом сообщает «Кубань Информ» со ссылкой на Минтранс края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

После открытия объекта по нему запустят общественный транспорт. Движение прежних маршрутов будет возобновлено.

17 июня 2023 года было открыто движение машин по двум полосам нового Яблоновского моста, который соединяет Краснодар и Адыгею. Движение по всем четырем полосам в тестовом режиме запустили в начале ноября.

Татьяна Ручкина