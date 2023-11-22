Митрополит Тихон сообщил о получении угроз после переезда в Крым

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон заявил, что начал получать угрозы после переезда из Псковской области в Крым. Об этом митрополит сообщил в ходе брифинга с журналистами «РИА Новости».

В настоящее время митрополита сопровождают профессиональные охранники. От кого поступали угрозы и их содержание священнослужитель не уточнил.

«Первые несколько дней я был на полной свободе, а потом вдруг выяснились какие-то сложности, которые привели к тому, что меня передали на попечение уже профессиональных людей»,— отметил митрополит Тихон.

Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии в октябре текущего года. До этого он возглавлял Псковскую митрополию.

Анастасия Донскова

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