Пермский свинокомплекс можно будет купить за 62 млн руб.

Имущественный комплекс АО «Пермский свинокомплекс» будет продаваться публичным предложением. Решение об этом принято собранием кредиторов, решение об этом вчера опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве конкурсный управляющий АО. Согласно его сообщению, условия торгов таковы: начальная цена лота, куда войдет все имущество свинокомплекса, составит 1, 232 млрд руб. При этом цена на него будет снижаться каждые три дня на 5%. Снижение начальной цены должно проходить не более 19 (девятнадцати) раз. Таким образом, стоимость лота может снизится до 62 млн руб.

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Напомним, состоялось уже 4 аукциона, имущество должника продавалось за 1, 36 млрд руб. потом снизилась до 1, 23 млрд руб. Ни одни торги не заинтересовали претендентов.

В имущество свинокомплекса входят принадлежащие АО земельные участки, здания и сооружения, оборудование, транспортные средства, производственный инвентарь, а также товарный знак предприятия и его дебиторская задолженность.

АО «Пермский свинокомплекс» (100% в собственности краевого минагро) было признано банкротом в апреле 2022 года. Общий размер заявленных требований кредиторов на конец прошлого года составлял 777,6 млн руб. Сейчас на базе банкротящегося краевого предприятия работает ООО «Майский мясокомбинат», подконтрольное пермскому бизнесмену Артему Болдыреву. Ранее господин Болдырев сообщал, что в дальнейшем планирует приобрести с торгов и производственные мощности краевого АО, модернизировать предприятие и расширить его профиль.