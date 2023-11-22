Лидер оказался ненастоящим

В регулярном чемпионате России по волейболу произошла смена лидера. Находившийся на первом месте «Факел» уступил казанскому «Зениту» — 0:3, чем воспользовался занимавший вторую строчку «Локомотив», который обыграл «Белогорье» — 3:1. Кроме того, клуб из Нового Уренгоя опередило и московское «Динамо», одержавшее победу над одноклубниками из Ленинградской области — 3:1.

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В седьмом туре чемпионата России состоялись три матча между командами, представлявшими группу лидеров. Хотя после стартового отрезка «регулярки» она имела довольно необычный вид, особенно учитывая, что возглавлял ее весьма скромный по именам и по возможностям «Факел». Да, в составе новоуренгойцев есть такие известные мастера, как олимпийский чемпион Сергей Гранкин и Евгений Сивожелез, но 38-летний связующий пока вообще не выходит на площадку из-за проблем со здоровьем, а 37-летний доигровщик недавно вернулся в строй.

Впрочем, неожиданное лидерство «Факела», выдавшего серию из шести побед, можно было объяснить нюансами календаря (ведь ему еще не приходилось соперничать с претендентами на медали), и соответственно нуждалось в подтверждении. Выездной матч против действующего чемпиона страны как раз и стал для него первой серьезной проверкой на прочность. Причем вслед за казанским «Зенитом» клубу из газовой столицы России предстоит встретиться с московским «Динамо», «Локомотивом», санкт-петербургским «Зенитом» и «Белогорьем», после чего уже, видимо, и будет понятно, на что он примерно способен.

В Казани же «Факел» сгорел синим пламенем.

Гораздо более высокий класс «Зенита» сразу бросился в глаза и отразился на табло. Цифры 25:16 после первой партии красноречиво свидетельствовали о безусловном превосходстве казанцев, которые при этом совершенно спокойно предоставили отдых своему звездному диагональному Максиму Михайлову. Заменивший его Кирилл Клец не испытывал никаких затруднений в нападении. Гостям банально не хватало физической мощи, чтобы противостоять на краях сетки волейболисту ростом 210 см. Тогда как сами они с огромным трудом добивали мяч до пола и постоянно стучались в трехэтажный казанский блок.

Во втором сете хозяева немного сбавили давление на противника, тем не менее уверенно держали его на комфортном для себя расстоянии, не подпуская ближе, чем на четыре очка. И вообще матч протекал в каком-то полутренировочном режиме. У главного тренера «Зенита» Алексея Вербова даже не было необходимости брать тайм-ауты и корректировать действия своих подопечных. Зато он мог позволить себе активно ротировать состав и экономить силы ведущих исполнителей. Так, много игрового времени получили номинально резервные принимающие Михаил Лабинский и Андрей Сурмачевский, регулярно менявшие Дмитрия Волкова и Сэма Деру.

Вторую партию казанцы тоже выиграли достаточно безапелляционно — 25:19, и только в третьей возникло подобие борьбы, когда в дебюте они даже отпустили гостей вперед. Затем «Факелу» удавалось пару раз сократить разницу до минимума, но не более того. Когда нужно, хозяева прибавляли, включали свою убойную подачу и уходили в отрыв. Так что и заключительный сет закончился с большим перевесом — 25:19. С 15 очками «Зенит» догнал новоуренгойцев, которые пока находятся выше по общему количеству побед.

При всем уважении к лидеру куда интереснее был матч в Новосибирске, где «Локомотив» принимал «Белогорье».

Тем более что обе команды уже успели огорчить казанский «Зенит». Первую партию взяли белгородцы — 25:23, которые, как ни странно, быстрее вкатились в игру. Но хозяева долго запрягали, а потом как поехали и на протяжении двух следующих сетов владели просто подавляющим преимуществом, завершив их со счетом 25:20 и 25:15.

Чтобы изменить ход встречи, начинающий тренер «Белогорья» Александр Волков применил нестандартный ход, посадив на скамейку запасных обоих легионеров — марокканца Мохаммеда Аль-Хачдади и китайца Чжан Цзинъиня. Это почти сработало, и тот же Станислав Маслиев блестяще справился с ролью джокера. Белгородцы вполне могли как минимум затянуть соперника в непредсказуемый и нервный тай-брейк, но в одном из эпизодов судьи отняли у них практически выигранное очко, ошибочно зафиксировав касание сетки у новосибирцев и преждевременно дав свисток. Если бы не этот инцидент, то гости повели бы 23:19, а так результат остался прежним — 22:19. В итоге они дрогнули и отдали концовку четвертой партии — 23:25.

С другой стороны, и победу «Локомотива» никак не назовешь незаслуженной. В частности, отличный матч провел болгарский доигровщик Мартин Атанасов, набравший 22 очка при эффективности 68% и показавший еще 61% позитивного приема. С 18 баллами железнодорожники вышли на первое место в суперлиге. Столько же и у столичного «Динамо», которое также в четырех сетах разобралось на выезде с одноклубниками из Ленинградской области, притом что те в предыдущих шести турах одержали лишь на одну победу меньше. Москвичи отодвинули «Факел» на третью позицию.

Александр Ильин