На солиста Guns N' Roses Роуза подали в суд за изнасилование 35-летней давности

Бывшая американская модель Шейла Кеннеди подала в Верховный суд Нью-Йорка иск к солисту группы Guns N' Roses Экслу Роузу. В иске госпожа Кеннеди утверждает, что Эксл Роуз изнасиловал ее в гостинице в 1989 году, и требует с него моральную компенсацию. Об этом сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на текст документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксл Роуз в 2017 году

Фото: TT News Agency / Vilhelm Stokstad / Reuters Эксл Роуз в 2017 году

Фото: TT News Agency / Vilhelm Stokstad / Reuters

По данным издания, в иске 61-летняя Шейла Кеннеди рассказывает, что в 1989 году встретила Эксла Роуза в ночном клубе в Нью-Йорке. По ее словам, после вечеринки в клубе госпожа Кеннеди, ее знакомая (имя не уточняется) и телеведущий Рики Рахтман поехали в гостиничный номер.

В иске говорится, что в номере Эксл Роуз предложил гостям кокаин и шампанское, а после — заняться групповым сексом. Когда музыкант начал «жестокий половой акт» с одной из присутствующих девушек, Шейла Кеннеди вышла из номера. В этот момент из-за двери она слышала звуки разбивающегося стекла, оскорбления со стороны музыканта в адрес девушки, говорится в иске. После Эксл Роуз вышел в коридор, толкнул Шейлу Кеннеди на пол, схватил за волосы и затащил ее в номер.

В документе отмечается, что музыкант бросил ее на кровать, связал руки за спиной колготками. В иске говорится, что Эксл Роуз изнасиловал Шейлу Кеннеди анально, без презерватива. Согласно тексту документа, во время полового акта Шейла Кеннеди не сопротивлялась, поскольку боялась, что музыкант нанесет ей более серьезные травмы.

Rolling Stone обратился к представителю солиста Guns N' Roses за комментарием, но он не ответил к моменту написания материала. The Guardian сообщила, что сам Эксл Роуз не ответил газете на аналогичный запрос.

По данным журнала, после инцидента в гостинице Шейла Кеннеди страдала от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и депрессии. В иске модель отметила, что из-за ПТСР она теперь не может слушать песни Guns N' Roses. Об изнасиловании Экслом Роузом бывшая модель писала в автобиографии «No One's Pet» 2016 года, а также рассказывала в документальном фильме «Look Away» (2021) о сексуальных домогательствах в музыкальной индустрии.

24 ноября 2022 года в Нью-Йорке был принят закон, который на год отменил сроки давности по искам о сексуальных домогательствах. По данным AP, к 20 ноября 2023 года в по этому закону было подано 2,5 тыс. исков. В августе 2020 года был принят аналогичный закон, касающийся изнасилований несовершеннолетних. За год действия закона было подано 11 тыс. исков.

Полина Мотызлевская