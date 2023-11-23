«Компромиссное решение»

Стороны защиты и обвинения обжаловали приговор на три года колонии бывшему главе управления ФСИН по Липецкой области Геннадию Чейкину, признанному виновным в получении взятки за поставки масла в колонии. По мнению обвинения, наказание необходимо ужесточить, а защита считает, что подсудимого нужно оправдать. В апелляционной жалобе на приговор адвокат отмечает, что в процессе рассмотрения дела в суде было фактически доказано алиби ее доверителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава регионального УФСИН Липецкой области Геннадий Чейкин

Фото: Федеральная служба исполнения наказаний Бывший глава регионального УФСИН Липецкой области Геннадий Чейкин

Фото: Федеральная служба исполнения наказаний

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», в конце октября Правобережный райсуд Липецка завершил рассмотрение уголовного дела о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) Геннадия Чейкина, возглавлявшего в 2013–2018 годах региональное управление ФСИН. 62-летний подсудимый признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему назначено три года лишения свободы в колонии строгого режима. После вынесения приговора суд избрал Чейкину меру пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело было возбуждено местным управлением Следственного комитета России. Суд рассматривал его с начала года. Процессу предшествовала отмена предыдущего приговора, по которому Чейкин получил девять лет колонии строгого режима и был взят под стражу. При рассмотрении апелляционной жалобы защиты областной суд выявил нарушения и вернул дело на новое рассмотрение.

Как считает следствие, в конце 2015 года Чейкин поручил своей заместительнице Антонине Орловой договориться о получении 1,5 млн руб. взятки от директора ООО «Усманский завод растительных масел» (УЗРМ) Магомедрасула Бийгишиева за закупку у предприятия 500 т подсолнечного масла стоимостью 35 млн руб. для учреждений исправительной системы. При этом руководитель областного УФСИН якобы совершил незаконные действия по закупке товаров у единственного поставщика и преждевременной оплате еще не полной поставки. Взятка была им получена через подчиненную в марте 2016-го.

Следует отметить, что Орлова в 2019 году была осуждена на пять лет колонии и 1,5 млн руб. штрафа за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), взятку (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и посредничество в получении взятки (ч. 4 ст. 290.1 УК РФ). Эпизод о посредничестве лег в основу дела Чейкина.

Защита Геннадия Чейкина считает вынесенный приговор необоснованным и несоответствующим фактическим обстоятельствам, установленным в суде. В апелляционной жалобе, с которой ознакомился „Ъ“, адвокат Лариса Федюкина отмечает, что выводы суда о нарушениях при поставках и получении ее доверителем взятки основаны только на показаниях Орловой и другими доказательствами не подтверждаются. В частности, в 2017 году местный арбитражный суд установил, что договоры с УЗРМ были исполнены в полном объеме и оплачены после поставки товаров. Кроме того, обязанности по заключению и реализации госконтрактов входили в должностные обязанности именно Антонины Орловой.

После задержания в 2018 году она не давала показаний против своего начальника. Версия о передаче ему денег за заключение контракта появилась лишь после 11 месяцев следствия и по сути помогла ей избежать ответственности за особо крупную взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ), говорится в апелляционной жалобе.

Существенным доказательством невиновности своего доверителя адвокат считает наличие у него алиби. В частности, по словам Орловой, она передала деньги начальнику в его личном кабинете 3 марта 2016 года — на следующий день после его 55-летия. При этом более 20 работников ФСИН, выступивших в суде в качестве свидетелей, по сути опровергли ее слова. Бывшие подчиненные признали, что Чейкин отсутствовал на работе в день, указанный в обвинительном заключении. К тому же, как отмечает защита, директор УЗРМ подтвердил в суде, что передал Орловой 6 млн руб. «откатов» за заключение контрактов, но не обсуждал необходимость передачи денег с Чейкиным.

Защита Геннадия Чейкина просит в апелляционной жалобе отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный. «Суд вынес компромиссное решение,— считает Лариса Федюкина.— У нас более убедительные доводы для отмены приговора. В суде было доказано наличие у Чейкина алиби, что свидетельствует о невозможности получения им взятки».

На приговор также подано представление прокуратуры, считающей, что девятилетний срок, которого требовало обвинение для экс-главы УФСИН, обоснован и справедлив.

Сергей Толмачев