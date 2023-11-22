Renault Megane назван «самой беспроблемной» иномаркой в Воронежской области

В 2023 году «самой беспроблемной» иномаркой в сегменте масс-маркета в Воронежской области стал Renault Megane. К такому выводу в своем исследовании пришли аналитики сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» (проект «Авито»). Эксперты проанализировали марки и модели европейских машин в возрасте до десяти лет. Итоговый показатель был выведен путем деления количества ремонтов транспортного средства на его пробег.

Вторую строчку воронежского рейтинга занимает Volkswagen Passat, третью — Opel Astra. На четвертом месте расположился Volkswagen Tiguan, а замыкает топ-5 Renault Sandero.

Renault Megane стал «самой беспроблемной» иномаркой и в целом по России. Следом за ним идет Opel Corsa, замыкает тройку лидеров Volkswagen Passat. В десятку также вошли Volkswagen Jetta, Peugeot 308, Skoda Fabia, Opel Insignia, Opel Astra GTC, и Peugeot 3008. Последнее место в топ-10 занимает Volkswagen Golf.

Алина Морозова

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