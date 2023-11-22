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В Нижегородской области заключен первый офсетный контракт на 100 млн рублей

Муниципальное бюджетное учреждение «Город» (Дзержинск, Нижегородская область) заключило первый в истории Нижегородской области офсетный контракт на 100 млн руб. Об этом заместитель губернатора Егор Поляков сообщил в своем Telegram-канале.

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Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков (на переднем плане)

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков (на переднем плане)

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина

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Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков (на переднем плане)

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина

По его словам, офсетный контракт является новым механизмом, который позволяет в обмен на частные инвестиции в промышленное производство обеспечить государственные закупки продукции этого предприятия сроком до 10 лет.

В Нижегородской области исполнителем первого офсетного контракта стало ООО «Эпоха возрождения». Компания реконструирует тепличный комплекс, предназначенный для выращивания 122 видов рассады, сеянцев, саженцев и деревьев.

На проведение реконструкции компании дается девять месяцев с момента заключения контракта. Следующие девять лет фирма будет поставлять свою продукцию для проведения работ по озеленению Дзержинска.

Андрей Репин

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