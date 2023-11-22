В Нижегородской области заключен первый офсетный контракт на 100 млн рублей
Муниципальное бюджетное учреждение «Город» (Дзержинск, Нижегородская область) заключило первый в истории Нижегородской области офсетный контракт на 100 млн руб. Об этом заместитель губернатора Егор Поляков сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, офсетный контракт является новым механизмом, который позволяет в обмен на частные инвестиции в промышленное производство обеспечить государственные закупки продукции этого предприятия сроком до 10 лет.
В Нижегородской области исполнителем первого офсетного контракта стало ООО «Эпоха возрождения». Компания реконструирует тепличный комплекс, предназначенный для выращивания 122 видов рассады, сеянцев, саженцев и деревьев.
На проведение реконструкции компании дается девять месяцев с момента заключения контракта. Следующие девять лет фирма будет поставлять свою продукцию для проведения работ по озеленению Дзержинска.