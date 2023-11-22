Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Татарстан даст госгарантию на 6,4 млрд рублей для строительства дороги

Татарстан намерен предоставить государственную гарантию на 6,4 млрд руб. для строительства нового выезда на трассу М-7 с автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск.

На эту сумму будет увеличен предельный размер госдолга республики. В результате он составит 119,9 млрд руб. Об этом говорится в проекте изменений регионального бюджета на 2023 год.

Заем на сумму 4,3 млрд руб. берет АО «Татдортрансинвест» (100% акций принадлежат республике) у ООО «СОПФ "Инфраструктурные облигации"» («дочка» АО «Дом.рф»). Срок погашения составит 20 лет по ставке 4,5% годовых. С учетом процентов за пользование этими средствами всего «Татдортрансинвест» должен будет выплатить 6,43 млрд руб.

«Для обеспечения возможности финансирования объекта в декабре 2023 года необходимо в срок до 30 ноября 2023 года подписание договора государственной гарантии и соответственно предоставление государственной гарантии республики»,— сказано в пояснительной записке к законопроекту. Ожидается, что депутаты Госсовета одобрят документ уже завтра, на сессии 23 ноября.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...