Татарстан даст госгарантию на 6,4 млрд рублей для строительства дороги

Татарстан намерен предоставить государственную гарантию на 6,4 млрд руб. для строительства нового выезда на трассу М-7 с автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск.

На эту сумму будет увеличен предельный размер госдолга республики. В результате он составит 119,9 млрд руб. Об этом говорится в проекте изменений регионального бюджета на 2023 год.

Заем на сумму 4,3 млрд руб. берет АО «Татдортрансинвест» (100% акций принадлежат республике) у ООО «СОПФ "Инфраструктурные облигации"» («дочка» АО «Дом.рф»). Срок погашения составит 20 лет по ставке 4,5% годовых. С учетом процентов за пользование этими средствами всего «Татдортрансинвест» должен будет выплатить 6,43 млрд руб.

«Для обеспечения возможности финансирования объекта в декабре 2023 года необходимо в срок до 30 ноября 2023 года подписание договора государственной гарантии и соответственно предоставление государственной гарантии республики»,— сказано в пояснительной записке к законопроекту. Ожидается, что депутаты Госсовета одобрят документ уже завтра, на сессии 23 ноября.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"