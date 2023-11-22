Рада в первом чтении утвердила использование английского на Украине

Верховная рада Украины приняла в первом чтении поправки о применении английского языка, которые закрепляют его как один из языков межгосударственного общения. Знание английского будет одним из критериев при определении кандидатов на ряд должностей на госслужбе.

«Только что Верховная рада приняла за основу законопроект о статусе английского языка»,— сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале. Сделать английский обязательным для чиновников предложил глава государства Владимир Зеленский. После принятия во втором чтении законопроект передадут ему на подпись.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что около половины населения совсем не владеет английским. Для изучения языка на Украине запустят всеобъемлющую программу. В пояснительной записке к поправкам сказано, что признание европейских стандартов языковой политики необходимо в связи с «евроинтеграционными устремлениями» Украины.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина