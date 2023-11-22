Умер украинский актер из фильма «Битва за Севастополь» Александр Крыжановский

На 67-м году жизни умер украинский актер театра и кино Александр Крыжановский, известный по ролям в фильме «Битва за Севастополь» и сериале «Возвращение Мухтара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Крыжановский

Фото: Star Media, Star Media Александр Крыжановский

Фото: Star Media, Star Media

«Прощание состоится в Киеве в ближайшие дни в месте, которому он посвятил последние 25 лет своей жизни, — Театре на Печерске. Дату и время сообщим позже»,— написал на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной экстремистской в РФ) сын артиста Владимир Крыжановский. Он уточнил, что причиной смерти его отца стал инфаркт.

Александр Крыжановский имеет звание заслуженного артиста Украины. Он играл и был режиссером в украинских театрах, а также в Киевском государственном институте театрального искусства. Сыграл 26 ролей в кино и сериалах. В частности, в его фильмографии — сериалы «Мажор», «Возвращение Мухтара», «Нюхач», «По законам военного времени», а также кинофильмы «Битва за Севастополь», «Райские птицы», «Матч», «Охота на Вервольфа», «Эвиленко», «Польская сибириада» и «Эйзенштейн».

Александр Кислов