Имущество комбината игристых вин «Небуг» продают за 94 млн рублей

Движимое и недвижимое имущество ООО «Небуг» («Кубанский комбинат игристых вин «Небуг») выставили на торги за 94,7 млн руб. Данные опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тат Гаспарян Фото: Тат Гаспарян

Перечень имущества должника, который выставлен на продажу, составляет 293 шт. В единый лот входят: насосы, дробилки, емкости, скважина, трансформаторы, автопогрузчик, промышленные компьютеры, мойки, резервуары, транспортеры бутылочные и др.

Реализуемые объекты имущества ООО «Небуг» расположены в Горячем Ключе (п. Первомайский, ул. Горная, 1). В июле текущего года оценщик оценил имущество должника (280 позиций) в 80,5 млн руб. при балансовой стоимости 110 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубанский комбинат игристых вин "Небуг"» было зарегистрировано в декабре 2008 года в Горячем Ключе. Учредитель — Азор Шпеноков. Основной вид деятельности — производство вина из винограда. По итогам 2022 года доходы компании составили 1,6 млн руб., убыток — 1,5 млн руб. Кредиторская задолженность в 2022 году составила 289 млн руб., дебиторская задолженность — 804 тыс. руб.

Арбитражный суд Краснодарского края признал компанию банкротом в сентябре 2022 года. Согласно материалам суда, с соответствующим заявлением в суд обратилось ООО «Оптима». Тогда размер кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов должника, составлял 73,5 млн руб.

Тат Гаспарян

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