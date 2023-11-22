В Кремле заявили об отсутствии необходимости вводить идеологию в России

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят необходимости вводить в стране единую национальную идеологию. Сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил закрепить идеологию в Конституции.

«Какой-то позиции нет. Это заявление, мнение, безусловно, мнение очень авторитетного человека. Но какой-то специальной позиции нет. Вы знаете, что у президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет»,— сказал Дмитрий Песков.

В Конституции говорится, что в России признается «идеологическое многообразие» и что никакая идеология не может быть государственной или обязательной.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Александр Бастрыкин выразил свою точку зрения и что никакие акты, которые противоречили бы Конституции, за этими словами не стоят.

Ранее на «Державинских чтениях» Александр Бастрыкин предложил с учетом одной из целей военной операции, то есть «денацификации Украины», сформулировать идеологию российского общества и закрепить ее в Конституции. По его мнению, в Конституции также должно быть закреплено превосходство национального права над международным.

В конце января 2020 года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки позволили президенту участвовать в выборах 2024 года, закрепили недопущение «умаления значения подвига народа при защите Отечества» и защиту Россией «исторической правды».

Анастасия Ларина