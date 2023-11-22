Русское поле инвестпроектов

Правительство Воронежской области выбрало три перспективных участка для расширения особой экономической зоны «Центр», которая уже заполнена на 75%. Ее площадь в 220 га могут как минимум удвоить за счет прилегающих полей. Власти готовы выкупить подходящие участки у собственников и арендаторов. Информацию об их позиции по вопросу возможной продажи земель должны представить губернатору уже на этой неделе. Отчет о возможной сделке по приобретению земли для ОЭЗ губернатору представят на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадь ОЭЗ может быть как минимум удвоена за счет прилегающих полей

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Площадь ОЭЗ может быть как минимум удвоена за счет прилегающих полей

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Параметры расширения воронежской ОЭЗ обсуждались в конце прошлой недели на совещании у губернатора, которое посетил корреспондент «Ъ-Черноземье». Как сообщил на нем областной министр экономического развития Даниил Кустов, существующая площадка заполнена на «чуть ниже 75%». «Ресурсы практически исчерпаны, остро требуется расширение»,— сказал господин Кустов. По его словам, облправительство намерено разместить новую площадку ОЭЗ на одном из трех отобранных участков вокруг существующей.

Первый и наименьший по площади вариант предполагает присоединение к ОЭЗ двух участков сельскохозяйственного назначения (213 и 40 га), расположенных в Новоусманском районе отдельно друг от друга к западу от площадок экономзоны и «Масловского» — через трассу. По данным Росреестра, кадастровая стоимость обоих участков составляет 18,6 млн руб.

Как сообщил на совещании у губернатора Даниил Кустов, эти участки арендованы до 2025 года местной сельхозкомпанией АО «Агросвет». Господин Кустов добавил, что с компанией «есть взаимопонимание», но «во всех вариантах имеются некоторые ограничения». В частности, по первым участкам в будущем вероятно прохождение высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Ростов-на-Дону — Адлер. Но, по словам регионального министра, «она может и пройти мимо»: «Федеральные коллеги не видят в этом сложности».

Второй вариант расширения ОЭЗ тоже связан с активами «Агросвета». В собственности у компании есть интересующие облправительство 358 га сельхозугодий, примыкающих к площадке экономзоны с юго-запада. По данным Росреестра, речь идет о пуле из шести участков в Новоусманском районе кадастровой стоимостью 30,6 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, АО «Агросвет» было зарегистрировано в Воронеже в 2003 году как ЗАО «Элита». Уставный капитал — 450 тыс. руб. Основной вид деятельности — «смешанное сельское хозяйство». АО является головным юрлицом одноименного агрохолдинга с земельным банком в 28 тыс. га в Новоусманском и Каширском районах Воронежской области. Оно занимается как растениеводством, так и животноводством. Выручка АО в 2022 году составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 1,6 млрд руб.

Гендиректором «Агросвета» выступает Саак Петросян, возглавляющий еще две агрокомпании в регионе. Структура акционеров не раскрывается с 2007 года.

У «Агросвета» в 2023 году уже было три суда с администрацией Новоусманского района. Компания, как сказано в определениях арбитражнОГОа СУДА, просила продлить аренду земли рядом с экономзоной до 2028 года, однако муниципалитет отказал, ссылаясь на необходимость расширения ОЭЗ. Суд первой инстанции счел это незаконным. Администрация накануне подала апелляционную жалобу.

Наконец, третий рассматриваемый облправительством вариант предполагает присоединение 468 га между западной границей ОЭЗ и поселком Масловка. Территория входит уже в границы Воронежа, а не Новоусманского района, что повлияет на налоговое резидентство предприятий. Она представляет собой десять и участков категории разрешенного использования «лесопитомник», находящихся в собственности местных ООО «Сельхозальянс» и «Воронеж регистр», аффилированных друг с другом. Совокупная кадастровая стоимость земли не превышает 1 млн руб.

ООО «Сельхозальянс» зарегистрировано в Воронеже в 2010 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание зерновых. Гендиректор и владелец 50% — Дмитрий Ююкин, другая половина — у Виктора Шарова. По итогам 2022 года компания отчитывалась о нулевой выручке и 27 тыс. руб. убытков. Господин Ююкин также руководит и владеет 50% ООО «Воронеж регистр», занимающегося «деятельностью в области права». Другая половина у Сергея Кузнецова. Уставный капитал ООО — 10 тыс. В 2022-м компания также сообщала об отсутствии выручки и убытках в 6 тыс. руб.

По информации источников «Ъ-Черноземье», «Воронеж регистр» был готов продать свой участок за 328 млн руб. как подходящий под застройку или за 94 млн руб.— как сельхозугодья. По данным «Ъ-Черноземье», губернатор уже поручил муниципальным властям не допускать перевода подходящих под расширение ОЭЗ участков в какие-либо другие виды использования, кроме сельскохозяйственного (от этого зависит рыночная цена).

Одновременно глава региона дал поручение в течение ближайшего месяца проверять собственников все трех участков на предмет нарушений правил владения сельхозугодьями (их использование «ненадлежащим образом» или неиспользование «по назначению» в течении трех лет могут быть основаниями изъятия). На этой неделе губернатору должны предоставить полную информацию о позициях собственников участков относительно их возможной продажи, сообщили «Ъ-Черноземье» в облправительстве.

Расширение воронежской ОЭЗ обсуждается с 2020 года. В Черноземье это стало распространенной практикой для инвестиционных площадок, уже практически полностью заполненных действующими или потенциальными резидентами. К примеру, ОЭЗ «Липецк» с 2005 года расширялась уже дважды, с середины 2023-го планируется расширение и курской ОЭЗ «Третий полюс».

Сергей Калашников