Стагнация дошла до бренда

Консалтинговая компания Interbrand опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих брендов 2023 года. Общая оценочная стоимость 100 брендов, составляющих рейтинг, в текущем году достигла $3,3 трлн, что всего на 5,7% больше, чем годом ранее. В 2022 году общая стоимость брендов выросла гораздо заметнее — на 16%. Авторы рейтинга отмечают, что после нескольких лет роста бренды вошли в период стагнации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Первая тройка рейтинга Best Global Brands 2023 от компании Interbrand осталась неизменной. На первом месте Apple с оценочной стоимостью бренда в $502,7 млрд и ростом по сравнению с прошлым годом на 4%. Apple лидирует уже 11-й год подряд и стал первым брендом в рейтинге, чья оценочная стоимость перешла отметку в $500 млрд. На втором месте находится Microsoft ($316,7 млрд, +14%), на третьем — Amazon ($276,9 млрд, +1%). Также в топ-10 вошли бренды Google, Samsung, Toyota, Mercedes, Coca-Cola, Nike и BMW. Замыкают сотню самых дорогих брендов мира Johnson & Johnson ($6,4 млрд), Sephora ($6,3 млрд), Nespresso ($6,2 млрд), Heineken ($6,1 млрд), Canon ($6 млрд).

В рейтинг Best Global Brands от компании Interbrand отбираются бренды с глобальным охватом. Из-за строгости его критериев могут отсеяться даже такие крупные, как Alibaba. Первый критерий — по меньшей мере 30% выручки должно приходиться на регионы за пределами страны происхождения бренда. Вторым критерием является «значительное присутствие бренда в Азии, Европе и Северной Америке, а также широкое представительство на развивающихся рынках». Кроме того, должна присутствовать «существенная открытая информация о финансовых результатах компании», что отсекает многие частные фирмы, которые не публикуют финансовую отчетность. Необходимо наличие «ожидаемой прибыли в долгосрочном периоде, что должно обеспечивать доход сверх стоимости капитала самого бренда». Еще одним критерием является «наличие у бренда хорошей узнаваемости в крупнейших экономиках мира».

Характеризуя рейтинг нынешнего года, составители отмечают, что рост общей стоимости составил всего 5,7% по сравнению с прошлогодним ростом на 16%. «В числе причин замедления мы отметили недостаток настроя на рост, консервативность в руководстве брендов и неопределенность в видении ближайшего будущего»,— полагает Interbrand. «После нескольких лет ощутимого роста стоимости мы вошли в период стагнации,— подчеркнул глава Interbrand Гонсало Брухо.— Мы находимся в сложной экономической обстановке, что говорит о необходимости улучшать работу бизнеса и управление брендом, наращивать инвестиции в будущее развитие и поддерживать рост».

Говоря об особо отличившихся в нынешнем году брендах и отраслях, Interbrand отмечает впечатляющую динамику Airbnb, который подорожал на 21,8% — лучший показатель 2023 года,— хотя в прошлом году этот бренд только вошел в рейтинг.

Лучшим в топ-10 по динамике стал бренд Microsoft (+14%), а новичком первой десятки — бренд BMW. Автопром и люксовый рынок стали отраслями, где бренды показали лучшую динамику в целом: на 9% в общем выросла стоимость брендов автопрома и на 6,5% — бренды люксового рынка.

«Анализ более чем двадцатилетней динамики брендов в нашем рейтинге показал, что компании, которые занимают наиболее диверсифицированный подход к ведению бизнеса и запросам потребителей, а также работают в разных секторах, продолжают доминировать в рейтинге, составляя почти 50% от общей стоимости брендов. Наши данные говорят, что такие компании стабильнее, достигают более высокого роста своего бизнеса, а стоимость их бренда увеличивается активнее»,— отмечает Interbrand.

Евгений Хвостик