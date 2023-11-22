Стагнация дошла до бренда
Interbrand представил рейтинг самых дорогих брендов мира 2023 года
Консалтинговая компания Interbrand опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих брендов 2023 года. Общая оценочная стоимость 100 брендов, составляющих рейтинг, в текущем году достигла $3,3 трлн, что всего на 5,7% больше, чем годом ранее. В 2022 году общая стоимость брендов выросла гораздо заметнее — на 16%. Авторы рейтинга отмечают, что после нескольких лет роста бренды вошли в период стагнации.
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ
Первая тройка рейтинга Best Global Brands 2023 от компании Interbrand осталась неизменной. На первом месте Apple с оценочной стоимостью бренда в $502,7 млрд и ростом по сравнению с прошлым годом на 4%. Apple лидирует уже 11-й год подряд и стал первым брендом в рейтинге, чья оценочная стоимость перешла отметку в $500 млрд. На втором месте находится Microsoft ($316,7 млрд, +14%), на третьем — Amazon ($276,9 млрд, +1%). Также в топ-10 вошли бренды Google, Samsung, Toyota, Mercedes, Coca-Cola, Nike и BMW. Замыкают сотню самых дорогих брендов мира Johnson & Johnson ($6,4 млрд), Sephora ($6,3 млрд), Nespresso ($6,2 млрд), Heineken ($6,1 млрд), Canon ($6 млрд).
В рейтинг Best Global Brands от компании Interbrand отбираются бренды с глобальным охватом. Из-за строгости его критериев могут отсеяться даже такие крупные, как Alibaba. Первый критерий — по меньшей мере 30% выручки должно приходиться на регионы за пределами страны происхождения бренда. Вторым критерием является «значительное присутствие бренда в Азии, Европе и Северной Америке, а также широкое представительство на развивающихся рынках». Кроме того, должна присутствовать «существенная открытая информация о финансовых результатах компании», что отсекает многие частные фирмы, которые не публикуют финансовую отчетность. Необходимо наличие «ожидаемой прибыли в долгосрочном периоде, что должно обеспечивать доход сверх стоимости капитала самого бренда». Еще одним критерием является «наличие у бренда хорошей узнаваемости в крупнейших экономиках мира».
Характеризуя рейтинг нынешнего года, составители отмечают, что рост общей стоимости составил всего 5,7% по сравнению с прошлогодним ростом на 16%. «В числе причин замедления мы отметили недостаток настроя на рост, консервативность в руководстве брендов и неопределенность в видении ближайшего будущего»,— полагает Interbrand. «После нескольких лет ощутимого роста стоимости мы вошли в период стагнации,— подчеркнул глава Interbrand Гонсало Брухо.— Мы находимся в сложной экономической обстановке, что говорит о необходимости улучшать работу бизнеса и управление брендом, наращивать инвестиции в будущее развитие и поддерживать рост».
Говоря об особо отличившихся в нынешнем году брендах и отраслях, Interbrand отмечает впечатляющую динамику Airbnb, который подорожал на 21,8% — лучший показатель 2023 года,— хотя в прошлом году этот бренд только вошел в рейтинг.
Лучшим в топ-10 по динамике стал бренд Microsoft (+14%), а новичком первой десятки — бренд BMW. Автопром и люксовый рынок стали отраслями, где бренды показали лучшую динамику в целом: на 9% в общем выросла стоимость брендов автопрома и на 6,5% — бренды люксового рынка.
«Анализ более чем двадцатилетней динамики брендов в нашем рейтинге показал, что компании, которые занимают наиболее диверсифицированный подход к ведению бизнеса и запросам потребителей, а также работают в разных секторах, продолжают доминировать в рейтинге, составляя почти 50% от общей стоимости брендов. Наши данные говорят, что такие компании стабильнее, достигают более высокого роста своего бизнеса, а стоимость их бренда увеличивается активнее»,— отмечает Interbrand.