Количество IT-преступлений в Нижегородской области выросло на 38%

В Нижегородской области за девять месяцев 2023 года полиция зарегистрировала 4,9 тыс. преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий. По сравнению с январем-сентябрем 2022 года, количество дистанционных мошенничеств выросло на 37,%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Такую статистику на деловом завтраке нижегородской редакции ИД «Коммерсантъ» «Новый уровень безопасности: защита ресурсов в современных условиях» привел начальник отдела по расследованию преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий следственной части Главного следственного управления ГУ МВД по Нижегородской области Сергей Арефьев.

Сотрудники полиции направили в суд дела по 651 эпизоду преступлений, что на 38,5% больше, чем в 2022 году.

Сергей Арефьев уточнил, что кроме телефонных мошенничеств, в статистику попадают кражи средств с банковских карт и ложные телефонные сообщения о террористических угрозах.

Сотрудник полиции рассказал, что преступники научились взламывать аккаунты пользователей на «Госуслугах», стали чаще звонить жителям села, чем крупных городов, и теперь их внимание направлено также и на должностных лиц.

Татьяна Салахетдинова