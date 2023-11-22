«Современный мошеннический колл-центр — это полноценное предприятие»
Начальник отдела по IT-преступлениям Сергей Арефьев — о кибермошенниках
В январе-сентябре 2023 года в Нижегородской области зафиксировано 4,9 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекомунникационных технологий. Это на 37,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Следователями ОВД в суд направлен 651 эпизод преступлений. Об этом «Ъ-Приволжье» рассказал начальник отдела по расследованию преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий следственной части Главного следственного управления ГУ МВД по Нижегородской области Сергей Арефьев.
Начальник отдела по расследованию киберпреступлений нижегородского ГУВД Сергей Арефьев
Фото: пресс-служба ГУВД по Нижегородской области
— Современный мошеннический колл-центр — это полноценное предприятие с четким распределением ролей и иерархией, которое выстраивает свои бизнес-процессы с помощью современных технологий, таких как криптографические средства, IP-телефония и других.
Преступники используют разные методы работы в зависимости от возраста и имущественного положения жертвы и подбирают индивидуальный подход. Обеспеченным гражданам предлагается заняться инвестиционной деятельностью. Подростков подстерегают на сервисах бесплатных объявлений. Пенсионерам рассказывают, что их внук попал в ДТП. Полицией накоплен достаточный опыт раскрытия и расследования таких дел. Новая волна последних нескольких месяцев — это взлом аккаунтов на «Госуслугах». Мы считаем, что это приготовление к совершению новых преступлений через получение персональных данных. Поэтому я призываю всех пострадавших обращаться в полицию. Будет возбуждено уголовное дело и сведены к минимуму вредные последствия в случаях, если мошенники попытаются использовать полученные личные данные для совершения других преступлений.
Мы также видим, что преступники смещают акценты с населения крупных городов на жителей сел, с физических лиц — на должностных. Нередки случаи, что сотруднику какой-либо организации приходят сообщения якобы от имени его руководителя. Бухгалтеру могут дать указание перечислить деньги на счет подставного контрагента по договору, который в действительности не заключался. Обманутые сотрудники, обладающие информацией ограниченного доступа, могут разгласить ее, думая, что переписываются с собственным руководителем. Мошенники также могут комбинировать свои «коммерческие» цели с разведывательными или террористическими. Например, в случаях, когда по их указанию поджигают военкоматы.
Вопросами совершенствования борьбы с IT-преступлениями заняты не только правоохранительные органы, но и Центральный банк России, Росфинмониторинг, коммерческие банки и операторы связи. МВД России разработан проект внесения изменений в УК РФ, целью которого является борьба с лицами, оформляющими на свое имя банковские карты и за денежное вознаграждение передающими их преступникам.
Большое значение имеет профилактика данных преступлений. Гражданам нужно помнить, что сотрудники полиции и любых других госорганов никогда не предлагают по телефону перевести средства «на безопасные счета в Центробанке», «поучаствовать в операции по поимке преступников», или «увеличить размер пенсии». Никогда нельзя по телефону называть свои персональные данные, данные своих счетов и коды подтверждения операций. Эти простые и понятные правила необходимо разбирать со своими близкими и в профессиональных коллективах.