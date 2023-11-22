В январе-сентябре 2023 года в Нижегородской области зафиксировано 4,9 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекомунникационных технологий. Это на 37,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Следователями ОВД в суд направлен 651 эпизод преступлений. Об этом «Ъ-Приволжье» рассказал начальник отдела по расследованию преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий следственной части Главного следственного управления ГУ МВД по Нижегородской области Сергей Арефьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник отдела по расследованию киберпреступлений нижегородского ГУВД Сергей Арефьев

Фото: пресс-служба ГУВД по Нижегородской области Начальник отдела по расследованию киберпреступлений нижегородского ГУВД Сергей Арефьев

Фото: пресс-служба ГУВД по Нижегородской области

— Современный мошеннический колл-центр — это полноценное предприятие с четким распределением ролей и иерархией, которое выстраивает свои бизнес-процессы с помощью современных технологий, таких как криптографические средства, IP-телефония и других.

Преступники используют разные методы работы в зависимости от возраста и имущественного положения жертвы и подбирают индивидуальный подход. Обеспеченным гражданам предлагается заняться инвестиционной деятельностью. Подростков подстерегают на сервисах бесплатных объявлений. Пенсионерам рассказывают, что их внук попал в ДТП. Полицией накоплен достаточный опыт раскрытия и расследования таких дел. Новая волна последних нескольких месяцев — это взлом аккаунтов на «Госуслугах». Мы считаем, что это приготовление к совершению новых преступлений через получение персональных данных. Поэтому я призываю всех пострадавших обращаться в полицию. Будет возбуждено уголовное дело и сведены к минимуму вредные последствия в случаях, если мошенники попытаются использовать полученные личные данные для совершения других преступлений.

Мы также видим, что преступники смещают акценты с населения крупных городов на жителей сел, с физических лиц — на должностных. Нередки случаи, что сотруднику какой-либо организации приходят сообщения якобы от имени его руководителя. Бухгалтеру могут дать указание перечислить деньги на счет подставного контрагента по договору, который в действительности не заключался. Обманутые сотрудники, обладающие информацией ограниченного доступа, могут разгласить ее, думая, что переписываются с собственным руководителем. Мошенники также могут комбинировать свои «коммерческие» цели с разведывательными или террористическими. Например, в случаях, когда по их указанию поджигают военкоматы.

Вопросами совершенствования борьбы с IT-преступлениями заняты не только правоохранительные органы, но и Центральный банк России, Росфинмониторинг, коммерческие банки и операторы связи. МВД России разработан проект внесения изменений в УК РФ, целью которого является борьба с лицами, оформляющими на свое имя банковские карты и за денежное вознаграждение передающими их преступникам.

Большое значение имеет профилактика данных преступлений. Гражданам нужно помнить, что сотрудники полиции и любых других госорганов никогда не предлагают по телефону перевести средства «на безопасные счета в Центробанке», «поучаствовать в операции по поимке преступников», или «увеличить размер пенсии». Никогда нельзя по телефону называть свои персональные данные, данные своих счетов и коды подтверждения операций. Эти простые и понятные правила необходимо разбирать со своими близкими и в профессиональных коллективах.

Записала Татьяна Салахетдинова