Доля незаконного оборота табачной продукции на Урале за год выросла на 17%

Доля незаконной табачной продукции (сигарет) в регионах Уральского федерального округа (УрФО) за год выросла на 17%, рассказала на конференции ИД «Коммерсантъ-Урал» директор Национального научного центра компетенций Ирина Бушина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным исследования, в III-IV квартале прошлого года доля составляла 8,8%, а во II-III квартале этого года уже 10,3%. В целом по России за этот период рост составил 9% (с 12,2% до 13,3%). Рост произошел во всех федеральных округах кроме Приволжского.

На Ямале рост незаконного оборота табачной продукции произошел с 6,8% до 10,4%, в ХМАО-Югре наоборот произошло снижение — с 5,4% до 4,5%. Также наблюдается снижение в Тюменской области, здесь зафиксирована минимальная доля незаконного оборота среди регионов Урала — 0,3% (в прошло году было 11,9%). «Кроме того, Тюменская область занимает второе место среди всех регионов РФ (по минимальным показателям — «Ъ-Урал»), уступая лишь Чукотскому автономному округу»,— добавила эксперт.

Госпожа Бушина также отметила, что наиболее высокая доля незаконного оборота отмечается в сельской местности. «Наибольший вклад в незаконный оборот по-прежнему вносят сигареты ввезенные в Россию из стран-членов ЕАЭС»,— рассказала Ирина Бушина, добавив, что практически 90,9% незаконно везеных сигарет имеют белорусское происхождение.

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