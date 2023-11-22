На сайтах двух районных администраций появилась фейковая новость о самом популярном имени Мухаммад

Неизвестные разместили на сайте администрации Люберец Московской области новость о том, что самым популярным именем для новорожденных мальчиков стало имя Мухаммад. Местные власти назвали произошедшее хакерской атакой. Аналогичная новость также появилась на сайте Коношского района Архангельской области, но ее никто не опровергал и сообщение все также размещено на портале.

На сайте Люберцы.рф сегодня, 22 ноября, опубликовали опровержение с заголовком «Хакерская атака на официальный сайт администрации городского округа Люберцы». «Официально заявляем, что к опубликованной информации администрация городского округа отношения не имеет и считает ее фейком»,— говорится в сообщении.

Сообщения на сайтах Люберец и Коношского района практически идентичны и рассылалась в СМИ от лица районных администраций. В сообщениях приводятся одинаковые цифры и популярные имена в целом по региону и отдельно по муниципалитетам. Среди них есть как русские имена, так и мусульманские, характерные для стран Центральной Азии — Мухаммад, Фатима и Бибисоро. Приведенная в сообщениях «статистика» сопровождается утверждениями о низкой рождаемости среди коренных жителей и высокой среди мигрантов-мусульман.

Кроме того, на сайтах опубликованы одинаковые цитаты с объяснением преимуществ трудовой миграции, приписываемые губернаторам Андрею Воробьеву и Александру Цыбульскому в зависимости области. При этом утверждается, что главы регионов выступали с этими заявлениями ранее в 2023 году. Ни господин Воробьев, ни господин Цыбульский ранее с такими заявлениями не выступали.

Также сообщения содержат недостоверную информацию о порядке получения российского гражданства иностранцами.

О ситуации с мигрантами в России читайте в материале «Детям мигрантов диагностируют русский язык».

Леонид Уварчев