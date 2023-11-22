В Ижевске в снегопад изменилось движение трамваев

В Ижевске из-за повреждения контактной сети 08:10 нет движения трамваев 10, 11, 12 маршрутов на участке от улицы Халтурина до улицы Ворошилова в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

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Движение организовано:

10 маршрут: Сквер металлургов — ул. К.Маркса — Центр — ул. Ленина — ул. Промышленная;

11 маршрут: Ул. Промышленная — ул. Ленина — Центр;

12 маршрут: Ул. Московская — ул. Магистральная — Центр — ул. Ленина — ул. Халтурина — Воткинский переулок.

«Из-за сложных метеорологических условий, произошло налипание мокрого снега на несущий трос, что привело к повреждению контактной сети трамваев на перегоне между остановками "ул. Халтурина" и "ул. Бабушкина"»,— пояснили в ИжГЭТ.

С 08:43 нет движения трамваев 2, 5, 7, 8, 9 маршрутов по улице Серова. Как сообщают очевидцы, в районе остановки на ул. Тимирязева сошел с рельсов трамвай.

2 маршрут: Ул. Промышленная — ул. Ленина — Центр;

5 маршрут: Ул. Огнеупорная — Центр — ул. Ленина — ул. Халтурина — Воткинский переулок;

7 маршрут: Сквер металлургов — ул. К.Маркса — Центр;

8 маршрут: Ул.Промышленная — ул. Ленина — ул. Халтурина — Воткинский переулок;

9 маршрут: Ул. Московская — Центр — ул. К.Маркса — ул. Кирова — Сквер металлургов (по маршруту № 1).

Движение трамваев 10, 12 маршрутов по улице Ленина открыто с 10:00, сообщает ИжГЭТ. В 10:24 открыто движение трамваев 2, 7, 9 маршрутов на Буммаш. Из-за сложных погодных условий интервалы движения в течение дня могут быть увеличены.