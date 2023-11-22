Портал «Грамота.ру» перезапустился как «национальная цифровая платформа русского языка»

Платформа «Грамота.ру», которую пользователи использовали главным образом как справочник для уточнения правил правописания и пунктуации, перезапущена 22 ноября в обновленном дизайне. Информационные базы, накопленные порталом за десятилетия работы, теперь оснащены сквозной системой поиска, построенной с применением технологий машинного обучения. Теперь пользователям доступен Метасловарь, объединивший материалы разных справочников и словарей русского языка. Информация в нем представлена в форме карточки слова, где для удобства пользователя собраны все данные о нем: правописание, ударение, толкование, примеры применения. Каждая карточка дополнена грамматическими таблицами с формами слова и аудио, озвученным при помощи технологии синтеза речи платформы SaluteSpeech. Новый раздел «Учебник» будет помощником в изучении русского языка для учителей и учащихся, рассчитывают разработчики. Правила языка представлены по уровням сложности и снабжены интерактивными упражнениями для лучшего усвоения материала. Кроме того, на платформе доступен «Журнал Грамоты» — публикации о новостях русского языка и вопросах его изучения.

«"Грамота.ру" — ресурс, который помогает миллионам пользователей ориентироваться в мире русского языка,— заявил руководитель платформы, член президентского совета по русскому языку Константин Деревянко.— Обновление повлияет на повышение грамотности жителей нашей страны и на поддержку русского языка в мире. Мы будем развивать "Грамоту.ру" как полноценную национальную цифровую платформу русского языка, тесно связанную с развитием нашей страны, ее культуры и экономики». «Нам было важно технически обновить портал, сохранив высокую планку профессионализма и экспертности»,— говорит продюсер цифровой платформы Леонид Айзикович.

Справочная служба «Грамоты.ру» по-прежнему останется доступной, но находить ответы экспертов станет проще, обещают разработчики.

Портал «Грамота.ру» создан в 2000 году при поддержке Минпечати России (в настоящее время Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций). Годовая аудитория портала составляет 20 млн человек, количество просмотров — более 7 млн ежемесячно. За 23 года справочная служба «Грамоты.ру» подготовила около 300 тыс. ответов на вопросы пользователей. В словарях «Грамоты.ру» собрано более 5 млн статей. Перезапуск портала приурочен ко Дню словаря, который отмечается 22 ноября, в день рождения Владимира Даля.