В Ростовской области убит авторитетный предприниматель Владимир Борисенко

В центре города Белая Калитва в Ростовской области застрелен мужчина, сообщает местное издание DonDay. По информации Telegram-канала «112», погибший — 58-летний Владимир Борисенко, которого в 2020 году приговорили к 16 годам строгого режима за убийство Ильи Пятибратова, брата лидера донского отделения ЛДПР Петра Пятибратова. Как утверждает канал, он получил амнистию и после службы в ЧВК «Вагнер» вернулся в регион.

DonDay со ссылкой на очевидцев сообщает, что убийство произошло на улице Российской около местного Дворца спорта. Ростовское издание 161.RU сообщает, что неизвестный выстрелил во Владимира Борисенко между 17:00 и 18:00 мск.

«112» утверждает, что убийца произвел четыре выстрела в лицо Борисенко, в городе объявлен план «Перехват». Telegram-канал со ссылкой на местных жителей сообщает, что погибший после амнистии и возвращения со службы в ЧВК «сколотил банду из бывших воинов-афганцев» и начал заниматься криминальной деятельностью.

Как сообщало DonDay в 2020 году, убийство, по которому осудили Борисенко, было совершено в мае 2017-го. Он был признан заказчиком убийства. В качестве исполнителя убийства на 13 лет колонии строгого режима был осужден Руслан Джафаров. Как утверждает Telegram-канал Baza, Джафаров также был амнистирован за службу в рядах ЧВК «Вагнер» на Украине, но был убит в феврале 2023 года.

Эрдни Кагалтынов