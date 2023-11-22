Город строит планы на кольцо

Городская администрация решила к лету 2025 года подготовить проекты планировки и межевания территории под размещение объектов двух линий метрополитена — Кольцевой и Красносельско-Калининской. В перспективе эти участки свяжут центр с Правобережьем и обеспечат перемещение горожан между радиальными ветками метро. Эксперты считают, что город уже нуждается во второй, внешней кольцевой линии «подземки», к проектированию которой необходимо приступать уже сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2018 году стоимость строительства всей Кольцевой линии общей протяженностью около 40 км оценивалась примерно в 300 млрд рублей, но к моменту начала строительства линия будет стоить не менее 600 млрд рублей

Фото: Роман Вуколов, Коммерсантъ В 2018 году стоимость строительства всей Кольцевой линии общей протяженностью около 40 км оценивалась примерно в 300 млрд рублей, но к моменту начала строительства линия будет стоить не менее 600 млрд рублей

Фото: Роман Вуколов, Коммерсантъ

Комитет по градостроительству и архитектуре по заявке комитета по развитию транспортной инфраструктуры подготовил задание на подготовку проектов планировки и проектов межевания территории участков двух линий петербургского метрополитена — Кольцевой и Красносельско-Калининской (ККЛ).

В частности, речь идет о продолжении ККЛ от станции «Обводный канал 2» («Каретная») до станции «Полюстровский проспект 1» (планируется на Апрельской улице). Согласно последнему варианту поправок в генплан Санкт-Петербурга, строительство участка намечено на расчетный период генплана, то есть в промежуток с 2030 до 2040 года. В настоящее время строится участок ККЛ от «Казаковской» до «Путиловской» и проектируется участок от «Путиловской» до «Каретной». Таким образом, город приступил к процессу резервирования земельных участков для следующего отрезка, который станет частью перспективного участка от «Каретной» до станции «Ручьи». Протяженность отрезка — 6,86 км, предполагаемая площадь под размещение объектов — 76,3 га, документы планируется подготовить до 22 мая 2025 года.

Станция «Полюстровский проспект 1/2» Красносельско-Калининской линии станет пересадочной на пересечении с Кольцевой линией, на восточный участок которой — от станции «Площадь Калинина» до «Ладожской 2» — также выдано задание по подготовке проекта планировки и межевания. Протяженность участка — 4,47 км, пропускная способность — 40,8 тыс. пассажиров в час, планируемая площадь для размещения объектов — 86,8 га. Сроки подготовки документации — те же, что и на участок ККЛ.

В 2018 году стоимость строительства всей Кольцевой линии общей протяженностью около 40 км оценивалась примерно в 300 млрд рублей. По мнению главы комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры городского ЗакСа Алексея Цивилева, к моменту начала строительства линия будет стоить не менее 600 млрд. По словам депутата, необходимость строительства Кольцевой «назрела и перезрела». Более того, городу необходимо планировать уже вторую кольцевую линию метрополитена, которая соединит динамично развивающиеся пригородные микрорайоны. «Пока у нас в бюджете по 30 млрд выделяется на строительство метрополитена, называть какие-то определенные сроки строительства перспективных станций трудно. Нужно выходить на 70 млрд в год и нужно долгосрочное проектирование, тогда какие-то планы можно строить»,— считает депутат.

Вячеслав Калашников