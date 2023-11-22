Интрига по всей вертикали

В четверг, 23 ноября, СКА примет участие в очередном матче чемпионата КХЛ: противником будет московский «Спартак», лидер Западной конференции. Это уже третья встреча соперников в сезоне. Две предыдущих армейцы проиграли, причем во второй пропустили решающую шайбу за секунду до финальной сирены. С тех пор СКА одержал в чемпионате шесть побед подряд, последнюю — над ЦСКА, обладателем Кубка Гагарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКА два раза играл со «Спартаком»: сначала проиграл дома 0:3, а затем - в Москве 2:3

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ СКА два раза играл со «Спартаком»: сначала проиграл дома 0:3, а затем - в Москве 2:3

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

СКА два раза играл со «Спартаком»: сначала проиграл дома 0:3, а затем — в Москве 2:3. Причем эта игра завершилась курьезом: петербуржцы пропустили решающую шайбу за секунду до финальной сирены после проигранного вбрасывания. Казалось, такое повторить невозможно, но СКА умудрился. В игре против «Локомотива» шайба снова влетела в сетку ворот армейцев буквально с финальным «гонгом». Судьи отменили гол, объяснив, что время вышло. СКА выиграл 2:1.

Именно после поражения от «Спартака» в Москве у армейцев началась победная серия в чемпионате КХЛ. Они обыграли поочередно «Трактор» (4:3, ОТ), «Ак Барс» (4:2), «Северсталь» (5:2), «Локомотив» (2:1) и ЦСКА (2:1). Победа над армейцами Москвы была одержана в понедельник на площадке Ледового дворца. Причем СКА превзошел ЦСКА уже второй раз в этом сезоне — первая встреча в Москве завершилась победой петербуржцев со счетом 3:2.

Позавчера Сергей Федоров, главный тренер ЦСКА, выглядел после игры очень расстроенным. Он сказал, что его команда допускала ошибки, а в атаке игрокам не хватало хитрости. Без этой хитрости, объяснил Федоров, трудно «пробить» голкипера армейцев Петербурга Никиту Серебрякова. Тот в матче с ЦСКА поймал кураж и отразил 30 бросков. Чуть-чуть ему не хватило, чтобы оформить «сухой» матч: за 1,2 секунды до финальной сирены ворота СКА поразил нападающий ЦСКА Максим Мамин. В этот момент гости играли вшестером против четверки защитников хозяев и вратаря. Большего москвичам добиться не удалось.

На пресс-конференции Сергей Федоров, комментируя тактику соперника, произнес загадочную фразу: «Мы знали, что СКА играет в игру "юг-север"». Журналисты не стали уточнять, что она означает. Как потом выяснилось, многие не поняли значения термина. Возможно, это самая точная характеристика так называемой «системы Ротенберга» — про нее тоже все охотно рассуждают, не понимая, в чем она заключается. Наставник СКА, сменивший Федорова за столом для пресс-конференций, сказал, что выдавать тактических секретов не будет. Наверняка, если бы у Ротенберга спросили, что означает игра «юг-север» и имеет ли она отношение к «системе СКА», он что-нибудь пояснил бы на эту тему. Но острых вопросов главному тренеру армейцев не задали.

«Спартак» стал успешно играть в КХЛ именно в этом сезоне. Связывают это не в последнюю очередь с тем, что команде оказывает поддержку Геннадий Тимченко, глава совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он помог красно-белому клубу еще в середине десятых, когда «Спартак» остался без спонсора — «Инвестбанка» — и по этой причине пропустил сезон 2014/15. Господин Тимченко привел в клуб новых партнеров, с тех пор «Спартак» не знает финансовых проблем, а в этом сезоне еще и успешно выступает в чемпионате.

Председателем наблюдательного совета московского клуба является Олег Усачев, давний партнер Геннадия Тимченко по бизнесу. До нынешнего сезона Тимченко совмещал работу на посту главы КХЛ с руководящей деятельностью в СКА, где он был председателем совета директоров клуба. Летом его сменил на этой позиции Александр Медведев. Тот руководил КХЛ несколько лет подряд до Тимченко. А сейчас старается сделать так, чтобы петербургский клуб завоевал Кубок Гагарина.

Интригу усиливает дуэль тренеров — Романа Ротенберга и Алексея Жамнова. Последний сменил на посту наставника сборной России перед поездкой на Олимпийские игры 2022 года Валерия Брагина, креатуру Ротенберга, который был «начальником штаба» национальной команды (такая же должность была у него в СКА). Считалось, что Жамнов, игравший в НХЛ, проще найдет общий язык с игроками из этой лиги. Но НХЛ отказалась отпускать хоккеистов на Игры в Китай. Жамнов повез на Олимпиаду «домашний» состав сборной. И выиграл с ней серебро. Как выступила бы сборная под руководством Брагина — вопрос без ответа. «Узелок», как говорится, у Ротенберга остался.

Игра между СКА и «Спартаком» начнется в Ледовом дворце в 19:30. Красно-белые лидируют в Западной конференции, армейский клуб занимает пятое место.

Кирилл Легков