В Петербурге суд начал рассматривать дело хакерской группировки REvil

В Санкт-Петербурге начался процесс по уголовному делу в отношении предполагаемых участников хакерской группировки REvil (Ransomware Evil или Sodinokibi). На скамье подсудимых оказались восемь человек, включая военнослужащего запаса. Всем фигурантам вменяют в вину неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ), а еще двоим также создание и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ).

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Ранее суд первой инстанции усмотрел в материалах расследования нарушение принципа подследственности и вернул дело Генпрокуратуре РФ, о чем подробно рассказывал «Ъ». Позже надзорному ведомству удалось успешно оспорить это решение. Сегодня, 21 ноября, в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде состоялось первое заседание по существу.

REvil стала широко известна, после того как провела атаки на иностранные высокотехнологичные компании с целью вымогательства средств под угрозой дешифрования конфиденциальной информации. Однако ни один из подсудимых свою связь с группировкой, как и причастность к инкриминируемым преступлениям, так и не признал. Отметим, что все фигуранты находятся в СИЗО уже почти два года. Все это время их защитники пытаются добиться от суда замены меры пресечения на не связанную с заключением под стражу, но каждый раз безуспешно.

Позиция защиты, как и прежде, строится на том, что в деле до сих пор не выявлены конкретные пострадавшие, а те данные, которые, по мнению стороны обвинения, указывают на жертв киберпреступников, принадлежат иностранцам, по большей части гражданам США. В разговоре с «Ъ» адвокаты подсудимых отметили, что следствию за все время даже не удалось установить банки-эмитенты, где могли быть открыты счета пострадавших.

В 2021 году МВД РФ возбудило уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Тогда оперативники провели масштабные обыски в нескольких городах России. В ФСБ также сообщили о «ликвидации оргпреступного хакерского сообщества REvil» и об изъятии у фигурантов крупных сумм в рублях, долларах, евро, криптовалюте, а также 20 автомобилей премиум-класса. Информация о группировке в Россию поступила от американских спецслужб.

Подробнее о деле предполагаемых хакеров — в публикации «Ъ» «ФБР зря старалось».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург