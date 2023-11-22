Что еще с муниципалов взять

Власти Томской области намерены забрать у Томска и еще ряда муниципалитетов значительную часть полномочий в сфере градостроительной политики и земельных отношений. По мнению губернатора Владимира Мазура, их слабое исполнение в настоящее время тормозит развитие региона. В областной парламент уже направлен соответствующий законопроект, который предполагает вступление в силу новых норм в 2024 году. Томские политики по-разному оценивают документ: одни указывают на его целесообразность, другие отнеслись к очередному лишению муниципалитетов части полномочий скептически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению губернатора Томской области Владимира Мазура, слабое исполнение муниципалитетами полномочий по земельной политике тормозит развитие региона

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ По мнению губернатора Томской области Владимира Мазура, слабое исполнение муниципалитетами полномочий по земельной политике тормозит развитие региона

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Губернатор Владимир Мазур направил в законодательную думу региона законопроект «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Томской области и исполнительными органами Томской области». Об этом „Ъ-Сибирь“ сообщили в областном парламенте.

Документ предполагает передачу на региональный уровень значительной части ныне муниципальных полномочий в сфере градостроительной политики и земельных отношений. В их числе — составление генпланов и схем территориального планирования, утверждение правил землепользования и застройки, комплексное развитие территорий (КРТ), выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, предоставление земельных участков. Из ведения муниципалитетов также планируется изъять правила размещения нестационарных торговых объектов и даже рекламных конструкций.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что опыт перераспределения полномочий имеет место «в разном объеме» в 47 субъектах федерации. Но какие именно полномочия и где именно переданы — не уточняется. В крупнейших сибирских муниципалитетах основные полномочия, указанные в законопроекте, находятся в ведении городских властей. В самой же Томской области в 2020 году на уровень региона были переданы полномочия по проектированию транспортных развязок на юге Томска.

Нормы закона в случае его принятия будут распространяться на Томск, Томский район и 19 сельских поселений, входящих в состав этого района. Переход полномочий потребует от областной казны дополнительных расходов. В администрации региона их оценили примерно в 300 млн руб. в год. Приблизительный объем затрат только на обеспечение фонда оплаты труда из расчета на 93 новых сотрудников составит 102 млн руб., указывается в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

О возможном предстоящем перераспределении полномочий губернатор Владимир Мазур заявил в ходе своей прямой линии 27 сентября 2023 года. «Вообще больше 60 полномочий градостроительной политики, и я не покривлю душой — смело скажу, что только в 5% и то не исполняются эти полномочия. Они же начинаются от рекламы стационарных объектов и заканчиваются уже КРТ и развитием территорий, градостроительной политикой. Так вот, сегодня они не исполняются по причинам разным. Я бы так сказал: если вы хотите исполнять — исполняйте, если вы не можете исполнять — то будет принцип одного окна»,— сказал тогда глава региона, отвечая на вопрос одного из журналистов. Так, по его мнению, ни одна площадка КРТ в Томске до сих пор «не доведена до ума». Впрочем, тогда господин Мазур не говорил о том, что решение о необходимости перераспределения уже принято, и даже заметил: полномочия у муниципалитетов «никто не собирается забирать».

«Перераспределение полномочий позволит создать единую инфраструктуру для осуществления градостроительной политики, обеспечить качественный информационный фундамент для принятия управленческих решений социально-экономического и территориального уровня»,— уверены разработчики законопроекта. По их оценке, изложенной в пояснительной записке, утверждается, что принятие закона обеспечит равномерное и поэтапное развитие агломерации, включающей города Томск и Северск, Томский район.

«Согласно регламенту думы, перед тем как рассмотреть документ на заседании профильного комитета, будут запрашиваться мнения заинтересованных сторон, в частности, администрации Томска, администрации Томского района, дум города Томска и Томского района, глав 19 сельских поселений Томского района, а также заключения Минюста и прокуратуры»,— сообщили в областной думе. „Ъ-Сибирь“ направил запрос в мэрию Томска.

Предполагается, что закон вступит в силу уже с 1 января 2024 года. Правда, непосредственно к осуществлению новых полномочий областные власти в лице нового исполнительного органа приступят только в июне следующего года после завершения переходного периода. Таким образом, принятия закона следует ожидать на декабрьской сессии законодательной думы.

Судьба законопроекта зависит от позиции фракции «Единой России», которая располагает парламентским большинством. В региональном отделении (РО) партии „Ъ-Сибирь“ не стали комментировать законопроект. Впрочем, Владимир Мазур является секретарем РО. Депутат из фракции «Новых людей» в гордуме Томска Александр Цин-Дэ-Шань оценил документ положительно. «Закон потенциально может повысить эффективность управления земельными участками. Единый орган управления — это более эффективная и сильная модель»,— сказал он „Ъ-Сибирь“.

Но не все томские политики отнеслись к инициативе с одобрением. «Спасибо, что хоть САХи (предприятия «Спецавтохозяйство».— „Ъ“) и маршрутки с кладбищами оставили. Теперь заживем»,— с иронией заметил в своем Telegram-канале депутат гордумы Томска Максим Забелин («Группа местного самоуправления»).

Валерий Лавский