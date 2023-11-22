Что еще с муниципалов взять
Томская обладминистрация забирает у города земельные полномочия
Власти Томской области намерены забрать у Томска и еще ряда муниципалитетов значительную часть полномочий в сфере градостроительной политики и земельных отношений. По мнению губернатора Владимира Мазура, их слабое исполнение в настоящее время тормозит развитие региона. В областной парламент уже направлен соответствующий законопроект, который предполагает вступление в силу новых норм в 2024 году. Томские политики по-разному оценивают документ: одни указывают на его целесообразность, другие отнеслись к очередному лишению муниципалитетов части полномочий скептически.
По мнению губернатора Томской области Владимира Мазура, слабое исполнение муниципалитетами полномочий по земельной политике тормозит развитие региона
Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ
Губернатор Владимир Мазур направил в законодательную думу региона законопроект «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Томской области и исполнительными органами Томской области». Об этом „Ъ-Сибирь“ сообщили в областном парламенте.
Документ предполагает передачу на региональный уровень значительной части ныне муниципальных полномочий в сфере градостроительной политики и земельных отношений. В их числе — составление генпланов и схем территориального планирования, утверждение правил землепользования и застройки, комплексное развитие территорий (КРТ), выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, предоставление земельных участков. Из ведения муниципалитетов также планируется изъять правила размещения нестационарных торговых объектов и даже рекламных конструкций.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что опыт перераспределения полномочий имеет место «в разном объеме» в 47 субъектах федерации. Но какие именно полномочия и где именно переданы — не уточняется. В крупнейших сибирских муниципалитетах основные полномочия, указанные в законопроекте, находятся в ведении городских властей. В самой же Томской области в 2020 году на уровень региона были переданы полномочия по проектированию транспортных развязок на юге Томска.
Нормы закона в случае его принятия будут распространяться на Томск, Томский район и 19 сельских поселений, входящих в состав этого района. Переход полномочий потребует от областной казны дополнительных расходов. В администрации региона их оценили примерно в 300 млн руб. в год. Приблизительный объем затрат только на обеспечение фонда оплаты труда из расчета на 93 новых сотрудников составит 102 млн руб., указывается в финансово-экономическом обосновании законопроекта.
О возможном предстоящем перераспределении полномочий губернатор Владимир Мазур заявил в ходе своей прямой линии 27 сентября 2023 года. «Вообще больше 60 полномочий градостроительной политики, и я не покривлю душой — смело скажу, что только в 5% и то не исполняются эти полномочия. Они же начинаются от рекламы стационарных объектов и заканчиваются уже КРТ и развитием территорий, градостроительной политикой. Так вот, сегодня они не исполняются по причинам разным. Я бы так сказал: если вы хотите исполнять — исполняйте, если вы не можете исполнять — то будет принцип одного окна»,— сказал тогда глава региона, отвечая на вопрос одного из журналистов. Так, по его мнению, ни одна площадка КРТ в Томске до сих пор «не доведена до ума». Впрочем, тогда господин Мазур не говорил о том, что решение о необходимости перераспределения уже принято, и даже заметил: полномочия у муниципалитетов «никто не собирается забирать».
«Перераспределение полномочий позволит создать единую инфраструктуру для осуществления градостроительной политики, обеспечить качественный информационный фундамент для принятия управленческих решений социально-экономического и территориального уровня»,— уверены разработчики законопроекта. По их оценке, изложенной в пояснительной записке, утверждается, что принятие закона обеспечит равномерное и поэтапное развитие агломерации, включающей города Томск и Северск, Томский район.
«Согласно регламенту думы, перед тем как рассмотреть документ на заседании профильного комитета, будут запрашиваться мнения заинтересованных сторон, в частности, администрации Томска, администрации Томского района, дум города Томска и Томского района, глав 19 сельских поселений Томского района, а также заключения Минюста и прокуратуры»,— сообщили в областной думе. „Ъ-Сибирь“ направил запрос в мэрию Томска.
Предполагается, что закон вступит в силу уже с 1 января 2024 года. Правда, непосредственно к осуществлению новых полномочий областные власти в лице нового исполнительного органа приступят только в июне следующего года после завершения переходного периода. Таким образом, принятия закона следует ожидать на декабрьской сессии законодательной думы.
Судьба законопроекта зависит от позиции фракции «Единой России», которая располагает парламентским большинством. В региональном отделении (РО) партии „Ъ-Сибирь“ не стали комментировать законопроект. Впрочем, Владимир Мазур является секретарем РО. Депутат из фракции «Новых людей» в гордуме Томска Александр Цин-Дэ-Шань оценил документ положительно. «Закон потенциально может повысить эффективность управления земельными участками. Единый орган управления — это более эффективная и сильная модель»,— сказал он „Ъ-Сибирь“.
Но не все томские политики отнеслись к инициативе с одобрением. «Спасибо, что хоть САХи (предприятия «Спецавтохозяйство».— „Ъ“) и маршрутки с кладбищами оставили. Теперь заживем»,— с иронией заметил в своем Telegram-канале депутат гордумы Томска Максим Забелин («Группа местного самоуправления»).