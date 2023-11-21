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Константин Малофеев призвал Татарстан отказаться от абортов

Замруководителя Всемирного русского народного собора и известный предприниматель Константин Малофеев призвал коммерческие медклиники Татарстана отказаться от проведения абортов по примеру Кузбасса и Крыма. Об этом он заявил на форуме православной общественности республики.

Известный предприниматель Константин Малофеев

Известный предприниматель Константин Малофеев

Фото: Пресс-служба Всемирного русского народного собора

Известный предприниматель Константин Малофеев

Фото: Пресс-служба Всемирного русского народного собора

«Настоящее и будущее — это не только то, что происходит сейчас на фронте, специальная военная операция, но и то, что происходит у нас в каждой семье. Наше будущее — это наши дети, которых становится все меньше. Мы находимся в эпицентре демографического кризиса»,— отметил господин Малофеев.

По его словам, в данный момент у русского народного собора имеются два направления работы. Первое заключается в сохранении и укреплении традиционных ценностей, а второе — в профилактике абортов.

"Ъ-Казань"

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