ЦБ обязал кредитные рейтинговые агентства раскрывать все присвоенные рейтинги

Центробанк (ЦБ) России обязал кредитные рейтинговые агентства (КРА) раскрывать все рейтинги, которые присвоены компаниям, а также при наличии договора прогнозы по ним. Процедура должна проходить вне зависимости от согласия компании с рейтингами и прогнозами.

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«Агентство должно публиковать рейтинги в случаях, если компания не согласна с результатом и направила мотивированную апелляцию, а также при расторжении договора с КРА»,— сказано в сообщении регулятора.

В ЦБ добавили, что новое правило обеспечит прозрачность и независимость деятельности кредитных рейтинговых агентств.

С 2024 года Центробанк отменит ряд послаблений для профучастников рынка ценных бумаг, введенных ранее для преодоления кризисных явлений. Одно из них — использование альтернативного кредитного рейтинга актива в отсутствие официально признанного.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Брокеры прощаются с льготами».

Петр Бузлаев