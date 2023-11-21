ЦБ обязал кредитные рейтинговые агентства раскрывать все присвоенные рейтинги
Центробанк (ЦБ) России обязал кредитные рейтинговые агентства (КРА) раскрывать все рейтинги, которые присвоены компаниям, а также при наличии договора прогнозы по ним. Процедура должна проходить вне зависимости от согласия компании с рейтингами и прогнозами.
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«Агентство должно публиковать рейтинги в случаях, если компания не согласна с результатом и направила мотивированную апелляцию, а также при расторжении договора с КРА»,— сказано в сообщении регулятора.
В ЦБ добавили, что новое правило обеспечит прозрачность и независимость деятельности кредитных рейтинговых агентств.
С 2024 года Центробанк отменит ряд послаблений для профучастников рынка ценных бумаг, введенных ранее для преодоления кризисных явлений. Одно из них — использование альтернативного кредитного рейтинга актива в отсутствие официально признанного.
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