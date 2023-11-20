Брокеры прощаются с льготами

С начала 2024 года Банк России отменяет ряд послаблений для профучастников рынка ценных бумаг, введенных ранее для преодоления кризисных явлений. Среди наиболее важных — использование альтернативного кредитного рейтинга актива в отсутствие официально признанного, учет заблокированных активов для расчета капитала и нормативов ликвидности. Такая ситуация может потребовать для ряда брокеров провести докапитализацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Банк России в понедельник, 20 ноября, анонсировал отмену с 1 января 2024 года ряда антикризисных мер для профучастников рынка ценных бумаг. Регулятор считает: «В связи с адаптацией финансовых организаций к функционированию в текущих условиях, а также закреплением ряда мер в действующем регулировании дальнейшее применение отдельных мер поддержки нецелесообразно».

В частности, должна прекратить свое действие возможность профучастников, а также негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний в случае отсутствия у отдельных активов (контрагентов) кредитного рейтинга использовать иные кредитные рейтинги. Также будут прекращены временные требования к деятельности брокеров в части учета заблокированных активов для расчета норматива краткосрочной ликвидности. Перестают действовать и требования по учету заблокированных активов, используемых в расчете норматива достаточности капитала профучастника. Исключаются временные требования по учету заблокированных активов для расчета собственных средств.

Владимир Чистюхин, первый зампред ЦБ, 16 ноября: «Мы преодолели ту яму, в которую нас завел 2022 год».

Опрошенные “Ъ” брокеры в целом восприняли отмену послаблений спокойно. Как отмечает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота, инструментов, в которых использовались альтернативные кредитные рейтинги, у брокеров осталось не так много. Однако теперь их придется учитывать как рисковые активы, а не наравне с рейтингованными инструментами. В перспективе это может ограничить спектр инвестиционных инструментов для клиентов и побудить брокеров эффективнее управлять своим капиталом, считает эксперт.

Некоторое влияние на позиции брокеров окажет и прекращение послаблений, связанных с учетом заблокированных активов.

Но участники рынка к нему были в целом готовы: они создали буфер высоколиквидных активов, который призван заместить заблокированные средства, которые ранее включались в перечень высоко ликвидных активов, отмечают участники рынка. «Создание замещающих ресурсов для сохранения уровня нормативов ликвидности потребовало от брокеров дополнительных усилий. Но процесс был растянут во времени, и это не оказало значительного влияния на брокеров, у которых этот объем не занимал большую долю в портфеле»,— считает господин Бархота.

Впрочем, у ряда брокеров может снизиться уровень капитала и ликвидных активов, так как часть активов остаются заблокированными и их больше нельзя будет учитывать как ликвидные, указывает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Однако за последний год, по его словам, вышло достаточно много замещающих облигаций, что отчасти решило эту проблему. По данным раскрытия информации российских эмитентов, к настоящему времени восемь компаний выпустили замещающие облигации на сумму более $16 млрд. Кроме того, около десятка компаний и банков уже приняли решения о размещении таких бумаг (номинально на сумму более $10 млрд), а некоторые уже приступили к размещению.

«Для тех брокеров, у которых замороженные активы составляли большую долю в портфеле активов, после отмены послаблений, возможно, потребуется докапитализация»,— считает господин Бархота.

Впрочем, ряд послаблений для профучастников сохраняется и на следующий год. В частности, продлевается разрешение не публиковать отчетность, чем уже пользуется ряд брокеров. При этом большая часть крупных компаний раскрывает свою отчетность по ОСБУ.

Ксения Куликова