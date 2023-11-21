В Смольном оценили объем инвестиций на новых площадках ОЭЗ в Шушарах и на Парнасе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт?Петербурга Фото: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт?Петербурга

Планируемый объем инвестиций резидентов новой площадки Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в Шушарах составит до 68 млрд рублей, а отчисления в консолидированный бюджет страны за десятилетний период превысят 31 млрд рублей. Такие предполагаемые цифры назвали в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Площадь земельного участка в Шушарах составляет порядка 127 га, где смогут разместиться не менее 38 высокотехнологичных предприятий, которые создадут более 5 300 рабочих мест, уточнили в комитете.

Кроме того, к петербургской ОЭЗ присоединится еще и территория на Парнасе площадью не менее 27 га земли. Здесь в скором времени появится пять новых предприятий.

В целом за счет присоединения двух новых площадок Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» должна расшириться на 154 га, подсчитали в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что строительство инфраструктуры четвертой площадки Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» на неиспользуемой территории бывшего завода Toyota в Шушарах начнется в 2025 году. Объем инвестиций в развитие площадки оценивается в 15,4 млрд рублей.

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