Спасательный круг или мина замедленного действия

В эти дни мир отмечает годовщину Дейтонских мирных соглашений по Боснии. Они положили конец одной из самых кровопролитных войн в Европе, но породили едва ли не самое нефункциональное государство на Старом континенте, которое и спустя более четверти века своего существования ближе к распаду, нежели выживанию. Но больше всего настораживает то, что оказавшаяся недееспособной модель Дейтона становится примером для заимствования другими странами Балкан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Сысоев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Геннадий Сысоев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Когда 21 ноября 1995 года лидеры Сербии, Хорватии и Боснии Слободан Милошевич, Франьо Туджман и Алия Изетбегович, которых три недели держали безвылазно на американской военной базе близ городка Дейтон по принципу «выйдете, когда договоритесь», скрепили подписями мирное соглашение, мир вздохнул с облегчением. Продолжавшаяся три с половиной года в центре Европы боснийская война с сотнями тысяч погибших, миллионами беженцев и поразившими мир картинками жестокости наконец-то завершилась.

Но Дейтон не просто положил конец страшной войне — он еще и заложил основы конституционного устройства Боснии, которая стала страной с двумя государственными образованиями: Мусульмано-хорватской федерацией и Республикой Сербской. Но главное — по воле Дейтона Босния стала государством не граждан, в нем проживающих, а трех населяющих ее народов: сербов, хорватов и бошняков-мусульман. Недостатки дейтоновской модели были видны уже тогда. Но для прекращения войны любая цена считалась приемлемой.

С годами изъяны Дейтона становились лишь очевиднее. И сегодня Босния — нефункциональное государство, которое близко к параличу центральной власти и даже распаду.

Необходимость существенных изменений осознается многими, но проблема в том, что дейтонская модель практически не предоставляет возможностей для ее легальной корректировки. Поэтому постоянно угрожающий выйти из состава Боснии лидер Республики Сербской (РС) Милорад Додик представляет себя «защитником истинного Дейтона», а день подписания дейтонских соглашений является в РС государственным праздником и выходным днем.

Главное же, что, несмотря на явную несостоятельность, дейтонская модель может перекочевать в другие балканские страны. К примеру, в соседнюю Черногорию.

По своему устройству сегодня это государство граждан, не разделенное по национальному признаку. Однако в последнее время налицо попытки превратить страну в федерацию двух ее наиболее многочисленных народов: черногорцев (более 40%) и сербов (около 30%). Причем инициируют эти попытки по большей части в соседней Сербии с нескрываемой целью превращения Черногории во второе сербское государство. Для маленькой адриатической республики, где помимо черногорцев и сербов живет немало бошняков-мусульман, албанцев и хорватов, это стало бы приговором к нефункциональности и даже распаду.

Еще раньше элементы Дейтона были применены в нынешней Северной Македонии. А недавно власти в Приштине обвинили Белград в попытке создать на севере Косово «сербское государство в государстве». И хотя Запад заверяет, что второй Республики Сербской в Косово не будет, продвижение западного плана нормализации отношений между Белградом и Приштиной застопорилось, что увеличивает шансы на дейтонизацию Косово.

Сегодня становится ясно, что брошенная 28 лет назад Боснии как спасательный круг дейтонская модель оказалась на самом деле чем-то вроде мины замедленного действия. И грозит она уже не только Боснии.